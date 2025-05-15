Городским властям Курска не удалось получить право собственности на парковый мемориальный комплекс «Солянка», посвященный жертвам репрессий 1937-1938 годов. Суд постановил, что мемориал находится на балансе местного женского монастыря РПЦ, сообщила объединенная пресс-служба областных судов.

С заявлением в суд обратился Комитет по управлению муниципальным имуществом Курска, который счел, что каменный постамент с железным крестом и мощение дорожек комплекса «Солянка» находятся в заброшенном состоянии, говорится в публикации.

Комитет просил признать это имущество бесхозным с тем, чтобы право собственности на него получило муниципальное образование «городской округ город Курск».

В качестве заинтересованных лиц Промышленный районный суд города привлек для участия в гражданском деле организаторов мемориала «Солянка».

«В ходе судебного разбирательства установлено: объекты движимого имущества находятся на балансе РО “Курский Свято-Троицкий женский монастырь” Курской епархии Русской православной церкви (Московский Патриархат)», — сказано в сообщении пресс-службы.

На основании того, что постамент с крестом и мощение дорожек оказались не бесхозными, суд отказал в удовлетворении иска городского комитета по имуществу. Это решение вступило в силу.

Представитель Курского Свято-Троицкого женского монастыря Ирина Трофимова выразила благодарность суду за такое решение.

«Более десяти лет монастырь благоустраивал это место, основал два памятника — два поклонных креста, организовал клумбы, дорожки мощеные. <…> Проводились ежегодные мероприятия, посвященные репрессированным», — рассказала она.

По словам Трофимовой, суду были предоставлены все подтверждающие документы о том, что памятник «находится в хорошем состоянии и благоустраивается» силами женского монастыря.

«Власти о мемориале как будто забыли»

Курский мемориал, о котором спорили в суде, находится в урочище Солянка, на месте которого расположен одноименный лесопарк. В годы Большого террора там было расстреляно около двух тысяч человек. Среди горожан урочище называют «курской Голгофой».

О массовом захоронении людей в этом месте стало известно в 1990 году, писало издание «АиФ-Курск». По его данным, инициатором поисков и раскопок было региональное управление ФСБ, и его же сотрудники решили, что нужно устроить там мемориал.

Согласно статье, на момент ее публикации в 2017 году курские власти не занимались благоустройством и поддержкой мемориала.

«Усилиями сестер Свято-Троицкого женского монастыря на могилах установлены кресты, и совершаются поминальные службы. Волонтеры сажают цветы и ухаживают за захоронениями. А курские власти о мемориале как будто забыли», — сообщалось в репортаже.

Судя по новостям на официальном сайте губернатора и правительства Курской области, в парке «Солянка» власти организуют субботники и обеспечивают благоустройство другого мемориала — комплекса «Жертвам фашизма» в память расстрелянных советских граждан во время немецко-фашистской оккупации в 1941-1943 годах.

На сайте интерактивной карты «Национальная трагедия. Места массовых захоронений жертв политических репрессий 1918-1938 гг.» указано, что мемориал «Солянка» является выявленным объектом культурного наследия регионального статуса и находится на территории, подчиненной городской администрации Курска.

По информации проекта, работы по благоустройству и содержанию мемориала осуществляет Комитет природных ресурсов Курской области при отсутствии балансодержателя, а организацией уборки территории силами волонтеров занимается Курский Свято-Троицкий женский монастырь.

В ноябре 2016 года мемориал подвергся погрому вандалов, которые сломали крест, раздробили на части распятие и разбили памятную доску.

В 2017 году Курская епархия предложила городским властям создать на месте расстрелов мемориал, сообщает сайт. По ее просьбе студенты кафедры архитектуры художественно-графического факультета Курского государственного университета разработали проекты по благоустройству. Всего было предложено семь проектов, но ни один так и не был реализован.