Процесс выдворения граждан России из Латвии будет «сложным и трудоемким», пишет местный портал Press.lv со ссылкой на начальника Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) Майру Розе. Она объяснила, что страну придется покинуть тем гражданам, которые не подали необходимые документы для вида на жительство (ВНЖ).

Соответствующую информацию латвийские власти планируют собрать до середины декабря. «Далее следует процесс высылки, который очень сложен и трудоемок, потому что люди жили здесь очень долгое время. Это потребует довольно большой и тяжелой работы, потому что работать с ВНЖ намного проще, чем с выдворением», — сказала Розе.

Глава парламентской комиссии по гражданству, миграции и сплоченности общества Гунарс Кутрис заявил, что власти будут пристально наблюдать за тем, как происходит выдворение россиян из Латвии в связи с тем, что к этой теме наблюдается повышенный интерес в СМИ. Среди прочего, Кутрис считает, что после принятия данной меры последуют жалобы. Уже в январе 2024 года комиссия, вероятно, проведет заседание по этой теме, добавил он.

Закон «Об иммиграции» предусматривает, что выданные гражданам России ВНЖ после 2003 года истекли 1 сентября 2023 года. Для проживания в Латвии после этого срока, они должны были подать заявку на получение статуса постоянного жителя ЕС. Помимо прочих документов, к ней необходимо приложить сертификат о знании национального языка на минимальном разговорном уровне (А2).

В августе 2023 года МВД Латвии указало, что из 25 316 россиян, проживающих в Латвии и имеющих ВНЖ, почти 10 тысяч человек не подали заявки на получение статуса постоянного жителя ЕС. При этом подготовка к экзамену на знание латышского языка к тому моменту практически завершилась — ее проводили весной и летом.

В связи с этим кабинет министров Латвии согласился предложить парламенту (сейму) внести в закон об иммиграции изменения, которые дадут живущим в стране гражданам России дополнительное время для сдачи экзамена по государственному языку.

14 сентября Сейм принял принял поправки, в соответствии с которыми проживающим в стране россиянам продлили срок сдачи экзамена еще на два года. В этот период временный вид на жительство могут получить те граждане, которые записывались на экзамен по государственному языку, но не сдали его, а также тем, кто не сдавал экзамен по обоснованным причинам. «Те, кто ничего не делает, должны уехать», — подчеркнула Майра Розе.

За это время россияне должны будут сдать языковой экзамен и получить сертификат не ниже уровня А2. В течение двух лет обладателям временного ВНЖ предоставляется неограниченное право на трудоустройство и получение государственных услуг.

Письма с требованием покинуть Латвию

В октябре более чем 3,2 тыс. россиян получили письма о том, что им придется покинуть страну или же подать заявку на какой-либо из видов на жительство. Тогда же Майра Розе заявила, что в декабре УГДМ проверит, выехали ли из страны лица, которые ничего не сделали для упорядочивания своего пребывания на ее территории, а также отправит информацию в Государственную пограничную охрану, которая проверит территориальное расположение этих людей и в случае необходимости направит распоряжение о выезде.

Слухи о выдворении россиян из Латвии

Информация о массовом выдворении россиян из Латвии и Литвы появилась в СМИ в начале августа. Тогда сообщалась, что высылка проживающих в этих странах россиян начнется в сентябре.

Латвийские власти подтверждали эти заявления. В частности, председатель парламентской комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмар Лидака сообщал, что УГДМ разошлет пяти-шести тысячам россиян уведомления о необходимости покинуть страну, и коснется это тех, кто не пытался получить статус постоянного жителя ЕС.

По словам замглавы МВД Вилниса Витолиньша, по истечении времени, отведенного на выезд, россиян, оставшихся в республике, ждет административная ответственность и штраф. «У людей есть право получить любое другое разрешение на пребывание — визу или временный вид на жительство, если для этого есть основание», — указал он.

В Литве отмечали, что аналогичные меры принимать не планируют.