В МИД королевства Лесото возмутились словами президента США Дональда Трампа о том, что про страну «никто не слышал». Такое замечание в адрес африканского государства глава Белого дома сделал во время выступления перед Конгрессом Соединенных Штатов 4 марта.

«Восемь миллионов долларов на продвижение ЛГБТ* в африканской стране Лесото, о которой никто никогда не слышал», — сказал Трамп тогда, комментируя выделение средств агентством США по международному развитию (USAID).

Это замечание не осталось незамеченным в самом африканском государстве.

«Я действительно шокирован тем, что глава государства может так отзываться о моей стране. Лесото — такая значимая и уникальная страна в мире. Я был бы рад пригласить президента, а также весь остальной мир приехать в Лесото», — заявил агентству Reuters министр иностранных дел королевства Леджоне Мпотжоане.

Также глава МИД укорил Трампа, отметив, что Лесото — суверенная страна, и «стыдно, что другой лидер может говорить о ней подобным образом». Кроме того, Мпотжоане напомнил, что у Соединенных Штатов есть посольство в королевстве.

Лесото — это государство-анклав, вся территория которого находится внутри Южной Африки. В ней проживают около 2,3 млн человек. Кроме того, Лесото — это единственная страна в мире, которая полностью находится выше 1400 м над уровнем моря, из-за чего ее часто называют «королевством в небесах».

В Лесото один из самых высоких показателей в мире по заболеваемости ВИЧ. В связи с этим с 2006 года США выделили более $630 млн на борьбу с этим заболеванием. Однако в феврале свыше 30 неправительственных организаций предупредили, что программы по борьбе с ВИЧ в этой африканской стране находятся под угрозой из-за потери иностранной помощи от Вашингтона, пишет The Times.

* «Международное ЛГБТ-движение» признано в России экстремистским и запрещено