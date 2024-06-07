Более 20 человек пострадали в результате ракетного удара ВСУ по Луганску. Об этом сообщает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник со ссылкой на министерство здравоохранения ЛНР.

ВСУ выпустили по Луганску не менее шесть ракет, предположительно ATACMS, сообщила пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова. По ее словам, большую часть ракет сбили системы ПВО, но «есть прилеты по гражданской инфраструктуре».

По словам министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко, в числе пострадавших двое детей 8 и 16 лет. Они госпитализированы, но характер их травм не представляет угрозы для жизни, уточнила она.

В результате атаки обрушился подъезд многоквартирного дома, сообщили РИА Новости в военной комендатуре. Под завалами находятся люди.

Серия взрывов прогремела в Луганске с 11:03 до 11:10 (совпадает с московским), передает корреспондент ТАСС. После этого в разных частях города возникли пожары. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что над Луганском «5-7 минут шла канонада».

«По предварительным данным, все летящие объекты сбили. Могут быть последствия от падения обломков», — написал он в телеграме. По словам Мирошника, обстрел велся по восточной части Луганска «с плотной жилой многоэтажной застройкой». Посол также заявил о вероятности повторной ракетной атаки.

Повреждены более 10 домов и магазины, передает корреспондент ТАСС. В зданиях выбиты окна, осколками повреждены фасады.