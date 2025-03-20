Правительство Малайзии согласовало с американской компанией из Техаса Ocean Infinity соглашения о новых поисковых работах пропавшего в 2014 году самолета рейса MH370. Об этом сообщает малайзийская газета The Star со ссылкой на слова министра транспорта страны.

Как отметил министр транспорта страны Энтони Локе принцип соглашения заключается в том, что «если не будет результатов поисков, то не будет и оплаты». Он добавил, что Ocean Infinity получит $70 млн лишь в том случае, если обнаружит обломки.

Точной информации о длительности поисковых работ нет. Ранее Министр транспорта предполагал, что поиски могут занять до полутора лет.

В декабре 2024 года кабинет министров Малайзии согласился возобновить поиски самолета. Тогда предложение о проведении поисковых работ поступило от компании Ocean Infinity, занимающейся исследованием морского дна.

Как сообщает Bloomberg, Ocean Infinity начали поиски обломков рейса MH370 еще в прошлом месяце на площади 15 тыс. кв. км. в южной части Индийского моря. Агентство отмечает, что прошлые поиски оказались безрезультатными.

«Это как минимум второй поиск, который проводит компания, после 2018 года, хотя на этот раз территория больше. Ocean Infinity имеет относительно короткий срок для проведения операции, поскольку надвигающаяся зима в Южном полушарии обычно приносит суровые морские условия», — пишет Bloomberg.

Самолет Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH370 Куала-Лумпур — Пекин, пропал с радаров 8 марта 2014 года спустя час после взлета. На его борту находились 239 пассажиров. Поиски самолета до сих пор ни к чему не привели.