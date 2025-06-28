Жители Льгова обратились к врио главы Курской области Александру Хинштейну с просьбой вернуть им маршрутку, так как им сложно добираться до больницы. Местные власти в ответ текущие проблемы тем, что из-за обстрелов все водители уволились.

В открытом письме отмечается, что горожане уже обращались ранее к Хинштейну по поводу отмены маршрутки, но никаких «мер не принято».

«До автостанции старикам надо добираться минут 30, а там еще добраться до центра и до больницы. Мы живем как на острове — ни аптеки, ни больницы. Брошенный всеми район. Местной власти наплевать на нас, ничего не видят, ничего не слышат. Просим вас помочь нам хотя бы уже с маршруткой», — заявили жители Льгова.

Если ситуация не изменится, то они обратятся к с открытым письмом к президенту, пообещали граждане.

В администрации Льгова сообщили, что перевозки по муниципальным маршрутам были ограничены после введения режимов ЧС и КТО, а также обстрелов и «постоянных опасностей ракетных атак и атак БПЛА».

«Многие водители перевозчика ИП Татаренко уволились. Из-за нехватки кадров с апреля перевозчик подал заявление об отзыве свидетельств по трем маршрутам», — сообщили власти города.

Администрация Льгова заявила, что дважды объявляла открытый конкурс на обслуживание трех маршрутов, но оба раза их отменяли из-за отсутствия заявок. Сейчас ведется подготовка к новому конкурсу.

В апреле Хинштейн сообщил, что до вторжения ВСУ в Курскую область во Льгове проживали 16,8 тыс. человек, а сейчас — около 16 тыс.

Он отметил, что в городе были повреждены 268 жилых помещений, одно коммерческое помещение уничтожено полностью, серьезно поврежден физкультурно-оздоровительный комплекс (позднее Хинштейн сообщил, что ФОК будет восстановлен при помощи «Газпрома»). Пять школ, три детских сада и культурно-досуговый комплекс требуют ремонта, добавил врио главы региона.