Министерство иностранных дел Никарагуа получило от президента Даниэля Ортеги указание разорвать дипломатические отношения с Израилем, сообщила вице-президент страны Росарио Мурильо в эфире местного телеканала Canal 4.

По ее словам, просьба о разрыве дипотношений с Израилем исходила от никарагуанского парламента, а президент лишь указал внешнеполитическому ведомству «подчиниться». Мурильо подчеркнула, что причиной этого решения стали действия «фашистского и устроившего геноцид» израильского правительства.

Вице-президент Никарагуа уточнила, что указ о разрыве дипломатических отношений будет издан МИДом и опубликован уже «в ближайшие часы».

Сегодня, 11 октября, на очередном заседании Национальная ассамблея (парламент) Никарагуа обратилась к правительству страны с просьбой рассмотреть возможный разрыв дипотношений с «геноцидным и сионистским правительством [премьер-министра Израиля] Биньямина Нетаньяху» из-за «жестоких и преступных действий в отношении народа Палестины.

В конце сентября с призывом разорвать дипломатические, политические и экономические отношения с Израилем, обращенным ко всем мусульманским странам, выступил глава Минобороны Ирана Азиз Насирзаде. По его словам, необходимо «оказать давление на режим, чтобы тот прекратил геноцид, и подготовить почву для его краха».

Иранский министр также подчеркивал, что действия израильских военных на Ближнем Востоке были бы невозможны без поддержки со стороны США и Запада в целом. «Невозможно понять, как мировой порядок, который пропагандирует Запад, привел к геноциду и нанесению ущерба гражданскому населению», — подчеркнул Насирзаде.

Ранее о разрыве дипотношений с Израилем объявили Боливия, Чили и Колумбия. Израильский МИД со своей стороны осудил их решение, обвинив власти этих стран в «капитуляции перед терроризмом» и сравнила их с боевиками палестинского радикального движения ХАМАС.