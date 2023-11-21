Александр Мураховский отправлен в отставку с поста главы Минздрава Омской области вследствие «естественной ротации кадров». Об этом сообщила RTVI пресс-секретарь губернатора Виталия Хоценко Мина Ахвердиева.

20 ноября губернатор объявил состав нового правительства. В него не вошли два человека, одним из которых стал Мураховский — бывший главврач омской больницы, куда в 2020 году попал впавший в кому оппозиционер Алексей Навальный.

«Дело не в Мураховском, дело в том, что сформировалось другое правительство, пришел новый министр Артем Николаевич Наркевич, человек с федеральным опытом. Это естественный процесс ротации кадров», — сказала пресс-секретарь губернатора.

Она отметила, что из правительства также уходит министр спорта Дмитрий Крикорьянц. Его сменил бывший первый заместитель Иван Колесник. «На их места пришли другие люди. Это просто ротация кадров в рамках формирования нового состава правительства», — заключила Ахвердиева.

Сам Мураховский написал в телеграм-канале, что за три года работы с командой Минздрава области «многого удалось достичь», и делалось все, «чтобы медицинская помощь становилась лучше и доступнее». Он поблагодарил главу региона за «высокую оценку» своей деятельности и сообщил, что Хоценко на прощание вручил ему знак отличия «Заслуженный работник здравоохранения Омской области».

Скандальный министр

В местных СМИ в связи с отставкой Мураховского вспоминают связанные с ним скандалы и жалобы, поступавшие в его адрес в последнее время. По инициативе прокуратуры бывшего главу Минздрава дважды штрафовали за срыв реализации нацпроекта «Здравоохранение» — по итогам 2021 и 2022 годов.

В ноябре 2022 года издание «СуперОмск» писало, что в отношении нескольких лиц в региональном Минздраве возбуждено уголовное дело. В декабре того же года агентство «Омск-информ» отмечало, что министр Мураховский «давно выпал из публичного пространства» и формально находится на больничном.

В марте 2023 года омское управление ФАС оштрафовало картель, куда входил Минздрав под управлением Мураховского, за антиконкурентные соглашения на поставку медицинского оборудования по госконтрактам.

В мае Мураховский на три дня пропал в лесу, куда выехал на квадроцикле с охотничьей базы. Он сам нашел дорогу пешком, врачи признали его состояние удовлетворительным, от медпомощи и госпитализации он отказался.

В сентябре местные жители и СМИ возмущались ситуацией в деревнях Березянка и Зеленовка, которые лишились единственного медицинского пункта из-за отсутствия в нем воды и туалета. По поручению губернатора Мураховский обещал решить проблему до конца лета, а затем на одну из жалоб женщины-фельдшера посоветовал ей ходить в туалет к соседям.

В октябре в области разгорелся скандал, когда журналисты обнаружили, что поликлиники массово приписывают омичам фиктивные медицинские услуги, якобы оказанные по полису ОМС. В их число входили дорогостоящие процедуры и диспансеризация. Минздрав тогда пообещал разобрать каждый случай индивидуально.

История с Навальным

Александра Мураховского назначили главой омского Минздрава в ноябре 2020 года — через пару месяцев после того, как в его больницу попал Алексей Навальный, потерявший сознание во время перелета из Томска в Москву. Оппозиционера продержали там два дня. Мураховский как главврач заявил, что следов ядов в организме Навального не обнаружено, и объявил основным диагнозом «нарушение обмена веществ из-за резкого понижения сахара в крови».

Позже Навального перевезли на лечение в Германию, где эксперты-токсикологи выявили в его организме следы вещества из группы боевых ядов «Новичок». Эти результаты независимо подтвердили специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), под экспертизой подписались 56 стран-членов ОЗХО.

Российские власти не признали выводов об отравлении Навального, опираясь на диагноз омских врачей. Глава МИД Сергей Лавров назвал произошедшее «инсценировкой».