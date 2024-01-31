Утром 31 января телеграм-каналы опубликовали фото и видео ночного взрыва в Петербурге. По их данным, на территории нефтеперерабатывающего завода на Глухоозерском шоссе упал украинский беспилотник. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Белов сообщил об «инциденте, потребовавшем внимания силовых ведомств». Что об этом известно, — в материале RTVI.

«На промышленной площадке в Невском районе произошел инцидент, потребовавший внимания силовых ведомств. Пострадавших нет. Существенного вреда имуществу не причинено», ― сообщил Беглов в телеграм-канале.

О подробностях инцидента и его причинах он не написал, отметив лишь, что жители кварталов в районе Глухоозерского шоссе слышали «громкий хлопок». На месте идут следственные мероприятия.

Инцидент произошел на в зоне слива мазута на промышленной площадке в Невском районе, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

Как пишет «Фонтанка», «странный звук» слышали в районе 4:50 утра в Колпинском и Невском районах Петербурга. Также грохот слышали в Купчино, Кировском районе и в центре города, отмечает «Mash на Мойке». В квартирах задрожали стекла, сработала сигнализация автомобилей.

В Пулково с 3:53 до 5:11 часов вводили временные ограничения, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта, не указав причины.

Mash, Shot и «Фонтанка» утверждают, что ночью на территорию нефтеперерабатывающего завода «Невский мазут» на Глухоозерском шоссе упал украинский беспилотник. В городе сработала ПВО. Обломки дрона повредили несколько цистерн и автомобилей.

Телеграм-канале «ВЧК-ОГПУ» утверждает со ссылкой на очевидцев, что на территории завода наблюдались задымление и пожар, а на земле есть «существенные разрушения». «Уничтожены постройки, цистерны, машины», — пишет канал.

Средства ПВО подбили беспилотник над Колпино около 4:20, но он успел долететь до Невского района и рухнул на территорию завода, заявляет «Фонтанка». По данным издания, загорелись три пустые цистерны, но пожар быстро потушили.

Сотрудник компании, расположенной вблизи «Невского мазута», рассказал порталу, что в результате инцидента в металлических ангарах «все попадало со стен, сдвинуло мебель», а в экскурсионных автобусах на улице «посекло стекла».

Издание «РБК-Украина» утверждает со ссылкой на источники в спецслужбах, что случившееся было операцией Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Минобороны России не комментировало инцидент.