Ограничения публичных мероприятий в Санкт-Петербурге из-за COVID-19 действуют в рамках законодательства, а также на основании предписания Главного государственного врача Петербурга. Об этом заявил вице-губернатор Владимир Княгинин в ответе на официальный запрос депутата городского Законодательного собрания Бориса Вишневского*.

«Дополнительно сообщаю, что вступившими в законную силу судебными решениями Санкт-Петербургского городского суда неоднократно подтверждена законность и обоснованность временных ограничений, предусмотренных Постановлением №121», — отметил Княгинин.

«Это показатели, очевидно демонстрирующие отсутствие в городе какой-либо эпидемии коронавирусной инфекции. Год назад, 24.03.2023, в «Вестнике информационно-аналитического центра правительства Санкт-Петербурга», COVID-19 уже был отнесен к категории сезонных заболеваний, таких как грипп или ОРВИ, при этом среднее число заболевших в сутки с января по февраль 2023 года составляло 850 человек», — писал Вишневский* в обращении.

«Сегодняшние показатели в пять раз меньше, чем год назад. И тем не менее, правительство продлевает действие запрета на проведение публичных мероприятий, ссылаясь на «противодействие распространению коронавирусной инфекции», — отметил депутат.

Он также подчеркнул, что провластные публичные мероприятия проводятся в городе «без каких-либо проблем, в том числе с многими тысячами участников».

Вишневский* выразил уверенность в том, что сохранение ограничений «совершено необоснованно и вызвано исключительно желанием правительства Санкт-Петербурга не позволить гражданам высказывать критическое мнение о работе органов власти в формате публичных мероприятий».

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов