Член польского парламента Ярослав Валенса выразил беспокойство из-за уязвимости стены, построенной правительством Польши на границе с Беларусью в 2022 году. Об этом он написал в обращении к главе Минобороны Польши Владиславу Косиняку-Камышу, текст которого изучила «Лента.ру».

«Многочисленные аудиовизуальные источники с таких порталов, как TikTok или X, указывают на то, что пограничную стену (…) можно преодолеть с помощью домкрата, лестницы, подкопа (…) и многих других способов», — уточняет Валенса.

По его словам, тревогу вызывает «масштаб злоупотреблений и попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы». «Иностранные и враждебные Польше службы используют нелегальных иммигрантов для нападения на нашу территорию», — пишет он.

В связи с этим парламентарий обращается к Минобороны Польши с вопросом о том, был ли проведен «аудит расходов на строительство стены на польско-белорусской границе».

Стена на границе Беларуси и Польши была построена польскими властями для предотвращения незаконной миграции. Поводом для строительства стало возросшее весной 2021 года количество попыток нелегально пересечь границу Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей мигрантами, прибывшими из стран Ближнего Востока и Африки.

Стену высотой 5,5 метра начали возводить в январе 2022 года. Контракт на строительство ограждения был заключен на сумму 644 млн злотых (около $160 млн), деньги выделили из бюджета Польши. После окончания строительства пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарын говорил, что теперь польская граница «является самой защищенной в Европе».