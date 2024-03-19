Правительство России намерено расширить перечень сведений о гражданах, который содержится в федеральном регистре населения — едином ресурсе информации обо всех жителях страны. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердил знакомый с содержанием источник.

Автором поправок выступил Минфин. Ими собираются дополнить законопроект о внесении изменений в ст. 8 и 14 ФЗ «О едином федеральном информационном регистре», который был принят Госдумой в первом чтении в июне 2023 года. По данным издания, правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела поправки на заседании 18 марта.

Согласно документу, регистр будет дополнен социально значимыми сведениями, в частности, информацией о родительских правах, опекунах и попечителях, дееспособности и недееспособности граждан. Также в базу внесут данные о водительском удостоверении, пишет РБК.

Кроме того, в регистре может появиться более детальная информация о гражданах России, проживающих за рубежом. В частности, поправки предполагают отображение в базе сведений о наличии у россиян гражданства иностранного государства, вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на проживание в другой стране. Также власти планируют включить в регистр данные об утрате этих документов, в то время как раньше там могла содержаться только информация о «документе на право постоянного проживания».

Ожидается, что изменения коснутся и сведений об иностранных гражданах, проживающих в России. Авторы поправок предлагают внести в регистр:

идентификаторы документа, подтверждающего прохождение обязательной дактилоскопической регистрации и фотографирования,

идентификаторы документа, удостоверяющего личность (это будет актуально для иностранцев, которые находятся в России свыше 90 дней),

идентификаторы временного удостоверения личности лиц без гражданства.

Закон о создании единого регистра сведений о населении России был подписан президентом Владимиром Путиным в 2020 году. Реестр будет вводиться в эксплуатацию поэтапно, с 2022 по 2026 годы. Оператором регистра выступает ФНС.

В единой базе содержатся сведения о российских и иностранных гражданах, проживающих в стране. Среди них: