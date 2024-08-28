Ространснадзор проведет проверку по анонимной жалобе пилота авиакомпании «Победа», который утверждает, что руководство заставляет их с коллегами тратить минимум топлива при полетах, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

В Ространснадзоре пояснили, что, основываясь на появившихся в СМИ сообщениях от лица пилота «Победы» проверят, насколько в авиакомпании соблюдаются требования безопасности перелетов. «Проводятся мероприятия, направленные на установление необходимых обстоятельств», — пояснили в федеральной службе, пообещав по итогам проверки принять меры в соответствии с российским законодательством.

О жалобах неназванного пилота «Победы» сообщил 28 августа телеграм-канал Baza. По словам источника, руководство лоукостера вынуждает командиров воздушных судов экономить авиационный керосин, чтобы «достичь хороших показателей и получать премию каждые полгода».

Пилот пояснил, что маршруты перелетов рассчитываются по самым коротким схемам, но у летчиков не всегда получается в точности им следовать. При этом, добавил собеседник Baza, многие его коллеги, облетая опасные метеорологические явления, боятся потратить дополнительное топливо из-за «жесткого прессинга» со стороны авиакомпании.

В самой «Победе» заверили ТАСС, что на все полеты выделяется достаточно топлива, и при сложных метеоусловиях проводятся дополнительная заправка. В пресс-службе авиакомпании утверждают, что анонимное заявление от лица пилота о якобы практикуемых требованиях экономить топливо «не соответствует действительности и является очередным фейком».

В заявлении «Победы» говорится, что при неблагоприятном метеорологическом прогнозе или в часы максимальной загруженности аэропортов для рейсов «предусматривается дополнительное топливо» — в том числе с расчетом на случай необходимости уйти на запасной аэродром или ждать очереди на посадку.

В середине августа о якобы предъявляемых «Победой» к пилотам требованиях экономить топливо писал телеграм-канал «Авиаторщина» со ссылкой на жалобу одного из летчиков в «компетентные органы». В «Победе» тогда тоже утверждали, что эти обвинения не соответствуют действительности.

22 августа о якобы возникших в России проблемах с поставками авиационного топлива сообщали «Известия» со ссылкой на обращение гендиректора одной из крупнейших авиакомпаний страны S7 Airlines Вадима Клебанова в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).