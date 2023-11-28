На Шри-Ланке вступило в силу решение о выдаче бесплатных виз гражданам семи стран, в числе которых Россия. Об этом сообщил департамент правительственной информации республики.

Кроме россиян, бесплатный визовый режим вводится для граждан Китая, Индии, Индонезии, Таиланда, Малайзии и Японии.

В заявлении властей уточняется, что это пилотная программа со сроком действия до 31 марта 2024 года. Она запускается «в качестве меры по восстановлению туристической отрасли в соответствии с одобрением правительства».

Граждане указанных стран, желающие посетить Шри-Ланку, должны заранее подать заявку на получение электронного разрешения на поездку. Согласно правилам программы, туристы могут воспользоваться 30-дневной бесплатной визой — двукратный въезд будет разрешен с даты первого прибытия в Шри-Ланку в течение 30 дней. После истечения срока виза не может быть продлена бесплатно, однако граждане могут подать заявление о ее продлении при условии уплаты соответствующего сбора.

Кабинет министров Шри-Ланки одобрил выдачу бесплатных виз для туристов семи стран в конце октября. По словам министра иностранных дел республики Али Сабри, правительство планирует нарастить туристический поток до 5 млн человек в год, а также простимулировать рост экономики.

Ранее для въезда на Шри-Ланку российские туристы должны были заплатить сбор в размере от $50 до $60 в зависимости от способа оплаты и подачи документов — электронно или в аэропорту. Дети до 12 лет могли получить визу бесплатно.