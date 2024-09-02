Экологическая полиция Шри-Ланки задержала двух российских граждан по подозрению в «незаконном сборе образцов редкой местной фауны», сообщило посольство России в этой стране. Вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Иван Мельников заявил ТАСС, что причиной задержания стала ловля редких ящериц.

Задержанным россиянам 17 лет и 21 год. Изначально консульский отдел российского посольства узнал об их «пропаже» на юге острова. Сообщение об этом поступило к дипломатам вечером 29 августа. Устанавливая местонахождение пропавших, они выяснили, что тех забрала экополиция.

Российское посольство держит ситуацию на контроле, принимает необходимые меры для защиты прав задержанных и запросило у МИД Шри-Ланки консульский доступ к ним, сообщили в диппредставительстве.

Заседание суда, на котором россиянам предъявят официальные обвинения и изберут меру пресечения, должно состояться сегодня, 2 сентября, в населенном пункте Эмбилипития в округе Ратнапура провинции Сабарагамува.

Мельников уточнил, что к нему обратились родители молодых людей, уточнив, что сотрудники природоохранной полиции задержали их утром 29 августа в провинции Суриканда «по подозрению в нарушении природоохранного законодательства якобы за ловлю некоторого количества ящериц».

По словам замглавы ЕКЦС, при задержании и допросах россиян полиция нарушила «многочисленные базовые нормы международного права и местного уголовно-процессуального кодекса» — например, допрашивала несовершеннолетнего без присутствия опекуна, не предоставила квалифицированного переводчика и адвоката, отправила в СИЗО без решения суда и держит там уже пять суток, причем 17-летний подросток находится в изоляторе для взрослых.

«В нарушение Конвенции о консульских сношениях об их аресте не были уведомлены наши дипломатические работники. Все это время ребят допрашивали, на них оказывалось давление, фальсифицировались материалы дела», — рассказал Мельников.

Шри-Ланка наделена большим разнообразием дикой природы, включая 219 видов рептилий, многие из которых являются эндемиками природных экосистем тропического острова, включающих леса, луга, песчаные дюны, водно-болотные угодья и мангровые заросли. Там обитают редкие виды ящериц, которых незаконно ловят, контрабандой вывозят за границу и продают.

В частности, агамы — драконовые, карликовые и носороговые — пользуются большой популярностью в Европе, где за одну особь можно выручить более 1 тысячи евро. На черном рынке в ЕС также активно продаются звездчатые черепахи со Шри-Ланки, которые находятся под защитой Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES).

Ланкийский герпетолог Ансельм де Сильва объяснил популярность агамовых ящериц необычным внешним видом, медленным передвижением и простотой в содержании. «Они не совершают быстрых движений и могут выживать, питаясь разнообразной пищей, что делает их популярными среди владельцев домашних животных», — уточнил специалист.