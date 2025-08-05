Министр транспорта США Шон Даффи анонсировал «грандиозное объявление» о развитии беспилотников в стране. Об этом он написал в соцсети Х.

«Мы открываем господство американских беспилотников. Приготовьтесь! Грандиозное объявление будет сделано завтра», — написал он.

Даффи прикрепил к посту видеоролик, в котором говорится, что между США и Китаем происходит гонка инноваций, ставки в которой «выше некуда».

«Нельзя позволять правительству сдерживать инновации, когда Китай вырывается вперед», — заявил Даффи.

Он отметил, что США необходимы правила, которые позволят разработчикам внедрять инновации в стране и проводить на ее территории испытания. В противном случае, получив разрешение на производство своей продукции в США, «они отправятся в Китай или куда-то еще», заявил министр. Даффи также анонсировал «революцию» в сфере авиаперевозок.

В июне президент США Дональд Трамп подписал три указа, которые призваны ускорить производство американских беспилотников, обеспечить безопасность воздушного пространства США и «позволить Америке вновь занять лидирующие позиции в области сверхзвуковых технологий».

Развитие американских беспилотников и прогресс в области сверхзвуковых полетов на протяжении десятилетий сдерживала «обременительная бюрократия», заявили в Белом доме.

Указы Трампа предоставляют американским инноваторам «больше возможностей для тестирования, разработки и коммерциализации» передовых летательных аппаратов, которые «изменят авиацию», добавили в пресс-службе.

Отставание США от Китая и России

В июле глава Пентагона Пит Хегсет приказал ускорить производство и развертывание беспилотников, а также разрешил командирам самостоятельно закупать и испытывать дроны, в том числе напечатанные на 3D-принтере прототипы.

Кроме того, Хегсет распорядился относиться к малым БПЛА как к расходным материалам, а не высококлассным летательным аппаратам, что позволяет упростить процесс их приобретения и исключить их из устаревших систем отслеживания, пояснял Fox News.

В конце июля США и Великобритания провели в Германии и Польше совместные учения в рамках американского проекта Flytrap («Мухоловка»). Он нацелен на тестирование и отработку новых систем противодействия БПЛА, а также тактик реагирования на угрозу применения дронов.

«Уроки, извлеченные из недавних конфликтов, выявили этот критический пробел в возможностях, и мы рассчитываем, что проект Flytrap поможет нам устранить его», — заявил и.о. руководителя учений полковник Мэттью Дэвис.

По словам американских военных чиновников и экспертов в области беспилотников, США отстают от России и Китая в производстве дронов и обучении военных использовать БПЛА и защищаться от них, писала The New York Times (NYT).

США преуспели в разработке крупных и сложных беспилотников типа Predator и Reaper, каждый из которых стоит десятки миллионов долларов, но в современных конфликтах преобладают более мелкие и дешевые БПЛА, компоненты которых в основном производятся в Китае, отмечает газета.

Издание Foreign Affairs приводит в пример использование беспилотников в Израиле, России и на Украине, называя это революцией в области БПЛА, которую США «в значительной степени пропустили».