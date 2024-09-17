Минюст США предъявил обвинения задержанному во Флориде 44-летнему российскому гражданину Денису Постовому, который, по версии ведомства, организовывал поставки в Россию подсанкционной микроэлектроники двойного назначения, применяемой в том числе при изготовлении беспилотных летательных аппаратов.

В сообщении на сайте министерства поясняется, что обвинения россиянину предъявлены в рамках уголовных дел, которые ведет межведомственная группа по борьбе с подрывными технологиями (Strike Force), созданная в феврале 2023 года. В нее входят представители Минюста и Минторговли США.

«Не секрет, что угрозы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, сложнее и серьезнее, чем когда-либо прежде. Лучший и единственный способ опережать текущие и возникающие угрозы — это работать вместе», — прокомментировал работу группы Роберт Уэллс, помощник исполнительного директора отдела национальной безопасности ФБР.

В округе Колумбия Постовому предъявлены обвинения по семи пунктам, включая сговор с целью нарушения Закона о реформе экспортного контроля, контрабанду, отмывание денег и мошенничество в отношении Соединенных Штатов. Россиянин, проживающий в США, был задержан 16 сентября в Сарасоте (Флорида).

Согласно судебным документам, начиная как минимум с февраля 2022 года, после начала российской военной операции на Украине, Постовой закупал и незаконно экспортировал из США в Россию микроэлектронные компоненты военного назначения, которые могут использоваться в беспилотных летательных аппаратах.

«Через компании, которыми он владеет или управляет в России, Гонконге и других местах, Постовой и другие участники созданной им сети организаций, закупали микроэлектронику у американских дистрибьюторов и экспортировали ее в Россию без необходимых лицензий от Министерства торговли», — говорится в сообщении Минюста США.

Ведомство назвало имеющие отношение к Постовому компании, которые предположительно участвовали в экспорте, — гонконгские WowCube HK Limited, JST Group Hong Kong, Jove HK Limited, а также российскую Vector Group.

«Постовой неоднократно скрывал и искажал истинных конечных пользователей и конечные пункты назначения поставок микроэлектроники, предоставляя ложную информацию в экспортных документах. Он перегружал товары, которые в конечном итоге предназначались для России, через промежуточные пункты назначения, включая Гонконг, Швейцарию и другие места, и получал платежи в долларах США с иностранных банковских счетов. Его компании переводили средства на покупку и отправку товаров через банковские счета в Гонконге, России и других местах на банковские счета в Соединенных Штатах», — утверждают в американском Минюсте.

Еще одно дело группа Strike Force ведет против 35-летнего российского гражданина Максима Тесленко, который, по версии следователей, вместе с 55-летним жителем Массачусетса Самером Бхамбхани занимался контрабандой и вступил в сговор с целью уклонения от экспортного контроля и мошенничества в отношении Соединенных Штатов.

В сообщении Минюста США утверждается, что с 2015 по 2021 годы Бхамбхани, работающий на производстве лазерных сварочных аппаратов, помогал Тесленко экспортировать их в Россию, на Уральский электромеханический завод (УЭМЗ) в Екатеринбурге. При этом, заявляют в американском ведомстве, экспортная документация фальсифицировалась, чтобы скрыть конечную цель поставок.

«Согласно обвинительному заключению, Тесленко знал, что лазерные сварочные аппараты предназначались для той части УЭМЗ, которая связана с российской программой ядерного оружия», — пояснили в Минюсте США.

Бхамбхани был задержан 9 сентября и временно освобожден под подписку с гарантией явки в суд. Тесленко «остается на свободе за рубежом», сообщает Минюст.

«Обвинение в контрабанде предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 10 лет, трех лет надзора и штрафа в размере до $250 тысяч. Обвинение в сговоре предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до пяти лет, трех лет надзора и штрафа в размере до $250 тысяч», — напомнили в министерстве.