Решение властей Тюмени оплачивать семьям погибших участников СВО поминальный стол было принято еще в прошлом году, рассказала RTVI руководитель пресс-службы главы города Гульнара Сидоркина. Она отметила, что это не временная мера, а средства на ее реализацию будут выделяться из благотворительного фонда.

Как рассказала Сидоркина, инициатива обсуждалась еще на форуме «Города России: локомотивы роста», который прошел в ноябре 2024 года. Она добавила, что аналогичная мера поддержки семей бойцов СВО есть еще и в Свердловской области.

«Об этом на форуме говорил [мэр Екатеринбурга Алексей] Орлов. У них эта мера уже давно есть. Выделяемая мэрией Тюмени сумма [25 712 рублей] привязана к прожиточному минимуму [по области]. Это не временная мера. Помощь будет оказываться через благотворительный фонд», — сказала собеседница RTVI.

Сидоркина не исключила, что размер выплаты в дальнейшем может измениться.

Ранее глава Тюмени Максим Афанасьев сообщил, что из бюджета города начали оплачивать поминальный стол семьям участников СВО, не вернувшихся с фронта. Размер выплаты составит 1,45 размера прожиточного минимума, установленного в регионе — эта сумма составляет 25 712 рублей.

Также сити-менеджер рассказал, что в конце 2024 года в городе были организованы 27 новых пунктов плетения маскировочных сетей, массовое производство окопных свечей, а студенты «научились варить печи-буржуйки для бойцов СВО». По словам Афанасьева, тюменские предприниматели приобрели семь автомобилей войсковой проходимости для передачи в войсковые подразделения, а всего за три месяца военным отправили 26 машин.

Глава Тюмени подчеркнул, что вернувшиеся с фронта бойцы находятся «в зоне особого внимания», проходят стажировку в органах городской администрации и участвуют в добровольных народных дружинах и патриотической работе с молодежью в рамках трудоустройства. Афанасьев отметил, что для участников СВО и членов их семей открыты 10 социальных семейных гостиных.

В России предусмотрены индексируемые выплаты из федерального бюджета на похороны и установку памятника в соответствии с постановлениями правительства и приказами Минобороны.

Услуги по погребению компенсируются «по фактическим затратам», но есть ограничения: в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — не более 66 тысяч рублей, в остальных регионах — не более 48 тысяч рублей.

Расходы на изготовление и установку надгробного памятника возмещаются возмещаются в размере: 33 005 рублей — для погибших, которые служили по призыву, до 41 196 рублей — для контрактников.

Кроме того, существуют выплаты аналогичного назначения, введенные на региональном уровне, их размер различается в зависимости от субъекта России.