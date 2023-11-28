Причиной увольнения основателя и художественного руководителя воронежского Камерного театра Михаила Бычкова стали его высказывания против действий России на Украине, сообщила министр культуры региона Мария Мазур. По ее словам, переговоры с ним велись с февраля 2022 года.

Как отмечает Мазур, бывший глава государственного театра «фактически высказался против политики» российского государства, которое финансировало Камерный театр и «различные фестивали» Бычкова. «Но за все это время Михаил Владимирович [Бычков] не нашел в себе сил признать неправоту, извиниться и изменить свое отношение к происходящим буквально в 300 км от Воронежа событиям. <…> Мнение художественного руководителя не поменялось. Он жил в мире без СВО», — добавила воронежский министр культуры.

Мазур также привела — со ссылкой на аудиозапись прощания Бычкова с коллективом — его объяснение увольнения. В речи он заявил, что формального повода для его увольнения нет, однако «мы взрослые люди и понимаем контекст, в котором живем». Бычков назвал свое увольнение «политическим решением» и «наказанием за инакомыслие».

«Моя вина формально может быть отражена только в том, что 24 февраля 2022 года я подписал вместе с другими ведущими деятелями российского театра письмо с призывом остановить военные действия. Это было. И сегодня, к сожалению, уже три четверти из тех, кто письмо подписал, своей работы лишились. И дальше вся моя вина в том, что я не скрываю своего несогласия с тем, что делает российское государство», — привела Мазур цитату из его выступления.

Реакция театральной общественности на увольнение Бычкова

Об увольнении Бычкова стало известно 21 ноября. «По решению министерства культуры Воронежской области Михаил Бычков, художественный руководитель автономного учреждения культуры Воронежской области “Воронежский камерный театр”, освобожден от занимаемой должности», — уведомило тогда министерство культуры региона. Временно исполняющим обязанности худрука назначили директора театра Олега Ткаченко.

В тот же день, 21 ноября, региональный телеканал «‎Вести Воронеж» заявил, что Бычкова уволили из-за его отношения к боевым действиям на Украине. «У Бычкова не пропало желание писать открытые осуждающие письма, а со стороны театра не было попыток поддержать участников СВО и членов их семей льготными билетами. Власти такую позицию культурного деятеля приняли, но поддерживать не стали и цивилизованно с ним расстались», — рассказал источник канала.

В воронежском театре заявили, что Бычкова отправили в отставку без объяснения причин.

«Михаила Бычкова всегда отличали честность, принципиальность, любовь к профессии, к зрителю и артисту. Сегодня он уволен без объяснения причин. Для Камерного театра это внезапное и немотивированное решение министерства — болезненный удар в юбилейный год, шок и катастрофа», — написали представители театра в опубликованном на сайте учреждения обращении.

После увольнения Бычкова из театра решили уйти три ведущие актрисы — Татьяна Бабенкова, Наталья Шевченко и Яна Кузина.

«Это больше, чем увольнение. Это катастрофа. У меня не было и минуты размышлений, как быть, я сразу приняла решение, что работать в Камерном театре не под руководством Михаила Владимировича я не буду. Я оставила все свои любимые роли и больше не выйду на сцену театра… Я ушла, потому что не могу принять и согласиться с этим несправедливым решением — лишить Камерный театр его создателя и руководителя, я ушла, потому что по-другому не могу», — объяснила свое решение Бабенкова.

Из-за ухода Бабенковой, Шевченко и Кузиной из репертуара «навсегда уходят» спектакли «Гроза», «Дядя Ваня», «Камень» и «Камера обскура», заявили в Камерном театре.

Кроме того, сотрудники воронежского Камерного театра составили коллективное обращение в Минкульт и администрацию президента России с просьбой вернуть на работу уволенного художественного руководителя Михаила Бычкова.

«Мы ошеломлены тем, что из театра уволен его создатель, его автор. <…> Нам сложно передать словам моральное состояние труппы и всего коллектива театра в этот момент. Мы не знаем, как работать дальше. Это решение учредителя выглядит как ошибка, которая не принесет театру ничего, кроме разрушения. Мы просим вас вернуть его в созданный им же театр. Для города потеря Камерного театра — тоже большой удар», — указано в обращении, опубликованном на странице театра во «ВКонтакте».

Обращение подписали 63 человека. Авторы письма подчеркнули, что работы Камерного театра и спектакли, поставленные Бычковым, неоднократно выигрывали «Золотую маску» и получали другие награды, а на созданный им международный Платоновский фестиваль приезжали зрители со всей России.

«Невозможно сегодня закрывать глаза на все, что Михаил Владимирович сделал для города и региона», — подчеркивают сотрудники Камерного театра.

Среди прочего, в письме артисты предложили Мазур встретиться с труппой театра и объяснить причину увольнения Бычкова. «Нам кажется, что мы заслужили объяснения столь внезапного решения, которое идет вразрез с интересами Камерного театра и его зрителей», — написали они.

В пресс-службе правительства Воронежа требование коллектива Камерного театра вернуть Бычкова назвали «некорректным» и заявили, что «на творческой составляющей учреждения кадровые изменения должны сказаться в наименьшей степени».

Зрители Камерного театра также создали петицию в поддержку Михаила Бычкова. На момент написания новости ее подписали 6 350 человек.

«Это решение было принято без учета интересов зрителей этого театра и жителей города. <…> Мы, зрители, шокированы случившимся и считаем, что это решение разрушительным образом скажется не только на Камерном театре, но и на репутации города в целом», — отмечается в петиции.

Помимо этого, открытое письмо к театральном обществу опубликовал «Петербургский театральный журнал». «Мы обращаем это открытое письмо ко всем вам и призываем театральное сообщество не молчать и делиться здесь своими комментариями и подписями поддержки», — говорится в обращении, которое подписали более 200 человек.