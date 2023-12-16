В Якутске более 1,7 тыс. школьников отказались пройти осмотр у нарколога, из-за чего мэр города Евгений Григорьев поручил принять меры в отношении учебных заведений. Об этом сообщила пресс-служба Окружной администрации Якутска.

Согласно сообщению пресс-службы, Григорьев в субботу, 15 декабря, провел заседание антинаркотической комиссии Якутска, в ходе которого обсуждались вопросы профилактики алкогольной и наркотической зависимости. Участие приняли в том числе представители Якутского республиканского наркологического диспансера.

На заседании было объявлено, что в 2022-2023 годах осмотр у врача-нарколога прошли более 5 тыс. учащихся образовательных учреждений Якутска (57,3% от общего количества подлежащих к осмотру).

«Больше 1,7 тыс. школьников отказались от прохождения осмотра, некоторые не пришли на обследования по тем или иным причинам», — подчеркивается в пресс-релизе.

Заслушав доклады, глава Якутска поручил усилить работу, направленную против алкоголизации и наркомании среди молодежи, и предложил с этой целью изучить опыт других регионов.

«Примем действенные меры в отношении учебных заведений, школьники которых отказались от прохождения медицинского обследования на предмет употребления наркотических и психотропных веществ», — заявил Григорьев.

По словам начальника Управления по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Окружной администрации Якутска Юрия Петрова, в 2023 году число случаев изъятия наркотических веществ сотрудниками полиции возросло до 90. За это же время было зарегистрировано 194 преступления, связанных со сбытом наркотических средств.

В 2022 году стало известно, что московская Дирекция по обеспечению деятельности госучреждений департамента науки и образования разместила контракт на 42,4 млн рублей на проверку сточных вод 300 столичных школ, спецшкол и колледжей на содержание наркотических веществ.