Премьер-министр Японии Фумио Кисида впервые принес официальные извинения жертвам принудительной стерилизации, которые попали под действие закона «О защите евгеники», действовавшего в стране почти 50 лет. Речь Кисиды транслировал телеканал NHK.

17 июля японский премьер встретился с жертвами закона «О защите евгеники» и истцами, обратившимися в Верховный суд для получения компенсации от государства за проведение принудительной операции. Всего на встрече присутствовало более 100 человек.

«Многие люди перенесли огромную физическую и моральную боль из-за бывшего закона «О защите евгеники». Я решил встретиться с ними сегодня, потому что хотел <…> выразить свое раскаяние и извинения за случившееся. <…> Я искренне извиняюсь за это от имени правительства. Подобные меры являются нарушением человеческого достоинства, чего не должно было произойти, это нарушение прав человека», — заявил Кисида.

Закон «О защите евгеники» действовал в Японии с 1948 по 1996 год. Документ предписывал возможность проведения стерилизации людям с психическими, умственными и генетическими заболеваниями. По оценкам властей, за время действия этой нормы было стерилизовано примерно 25 тыс. человек, причем 16 тыс. из них — без добровольного согласия. В начале июля Верховный суд Японии постановил, что закон «О защите евгеники» противоречит нормам конституции и обязал власти выплатить компенсации пострадавшим от принудительной стерилизации. Во время встречи с истцами Кисида пообещал, что в ближайшее время проработает с парламентом соответствующие меры.

После выступления японского премьера также захотели высказаться и некоторые пострадавшие, передает NHK. Один из них отметил, что извинения Кисиды и решение суда о выплате компенсаций не принесли ему облегчения. Еще один пострадавший поделился, что все еще помнит боль, испытанную им во время операции, и считает справедливым, чтобы врачи, проводившие стерилизацию, также взяли на себя ответственность за содеянное.

В январе зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов предложил Минздраву запретить мужскую стерилизацию (вазэктомию), а также сделать добровольную стерилизацию женщин возможной только по медицинским показаниям, связанным с угрозой жизни. «Стерилизация стала восприниматься как один из допустимых методов контрацепции», — заявил тогда парламентарий.