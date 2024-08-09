Метеорологическое агентство Японии (JMA) выпустило первое предупреждение о возможном мегаземлетрясении в районе Нанкайского желоба после землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего 8 августа у побережья острова Кюсю, пишет Japan Times.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в связи с предупреждением решил отменить свою поездку по странам Центральной Азии, в рамках который должен был участвовать во встрече глав государств в Казахстане. «Было принято решение отменить визит в страны Центральной Азии и Монголию», — отметил он, заверив, что в ближайшую неделю все силы правительства будут направлены на мониторинг ситуации и подготовку к возможному мощному землетрясению в разломе Нанкай.

Оповещение уже привело к некоторым мерам предосторожности. Central Japan Railways, которая управляет линией скоростных поездов, соединяющих Токио и Осаку, объявила вечером 8 августа, что в период действия угрозы составы между станциями Мисима и Микава-Андзё будут ходить с пониженной скоростью, что приведет к задержкам по меньшей мере на 10 минут по сравнению с расписанием.

По данным JMA, вероятность сильного землетрясения в Нанкайском желобе относительно выше, чем обычно, но это не означает, что землетрясение обязательно произойдет в течение определенного периода времени. Ожидается, что предупреждение будет действовать в течение недели, но чиновники предупредили, что населению не следует терять бдительность даже после его снятия.

По данным кабинета министров Японии, JMA выпускает такие предупреждения, когда вдоль Нанкайского желоба наблюдаются аномальные явления или когда предполагается, что вероятность землетрясения резко возросла.

Информация агентства о мегаземлетрясениях в желобе Нанкай предоставляется на двух уровнях — «тревога», при которой не требуется эвакуация населения, и более высокий уровень предупреждения (оно означает, что людям следует быть более бдительными, а чиновники при этом настоятельно просят тех, кто не сможет быстро эвакуироваться, сделать это до того, как произойдет сильное землетрясение).

Землетрясение 8 августа соответствовало условию магнитуды 7 или выше. Землетрясение магнитудой 8 или выше привело бы к более высокому уровню предупреждения JMA.

С сейсмологической точки зрения вероятность сильного землетрясения в Нанкайском желобе возросла в несколько раз, заявило агентство. Такие землетрясения случаются примерно раз в 100 лет, но точно их предсказать невозможно. Последнее произошло 21 декабря 1946 года и достигало магнитуды 8,1 — 8,4.

В заявлении JMA говорится, что в случае сильного землетрясения в Нанкайском желобе ожидаются сильные толчки на обширной территории от региона Канто до Кюсю, а также высокие волны цунами вдоль побережья Тихого океана от региона Канто до Окинавы.

Если в Нанкайском прогибе произойдет землетрясение магнитудой 9,0, то толчки в регионе Канто могут быть примерно на уровне 5 или выше по японской шкале сейсмической интенсивности, что сопоставимо с толчками, которые регион испытал во время Великого восточно-японского землетрясения в 2011 году.

По данным кабинета министров, сильные землетрясения в Нанкайском разломе исторически наносили серьезный ущерб. Согласно правительственным оценкам ущерба, опубликованным в 2012 году, цунами, вызванное мегаземлетрясением, может привести к гибели до 224 000 человек. Число погибших можно сократить примерно на 80%, если принять достаточные меры по эвакуации сразу после землетрясения, уверяют японские власти.