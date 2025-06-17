В Забайкальском крае задержали около 100 человек, которые незаконно жгли лес, с них могут взыскать почти 1 млрд рублей, сообщил глава региона Александр Осипов. По его словам, также решается вопрос с родителями, которые подстрекали своих детей к этим преступлениям.

Губернатор 16 июня в эфире ГТРК «Чита» сообщил, что «незначительная часть» населения региона «вела себя недостойно, ставила под риски жизнь и здоровье людей, ставила под угрозу безопасность населенных пунктов и объектов экономики». Он отметил, что из-за этих людей в Забайкалье начались масштабные пожары и были введены ограничения.

Однако, добавил он, многие жители, которые соблюдают запреты, «уже устали, им хочется на природу». Осипов призвал их «ловить странных людей и негодяев», которые устраивают лесные пожары.

«Здесь не может быть никакой другой позиции. Это предательство, это прямая угроза нашей жизни, нашим людям, нашим населенным пунктам и всему тому, что нас кормит», — подчеркнул Осипов.

Он уточнил, что правоохранители поймали около 100 поджигателей, возбуждены уголовные дела.

«Им будет предъявлено убытков почти на миллиард рублей. Есть люди, которые толкали детей на совершение этих преступлений. Сейчас с участием прокуратуры рассматривается, что происходит и насколько родители вправе продолжать заниматься воспитанием», — добавил губернатор.

16 июня в МЧС России сообщили, что в Забайкальском крае за неделю были потушены 20 лесных пожаров на общей площади 375 тыс. гектаров, еще 10 пожаров локализовано на 91 тыс. гектаров. До сих пор не потушены девять очагов возгорания на площади 251 гектар, уточнили в ведомстве.

16 мая в МЧС рассказали, что природные пожары чаще всего возникали из-за нарушений правил пожарной безопасности, перехлестов электропроводов при сильном ветре или несанкционированных свалок рядом с дачами. По данным ведомства, с начала года в регионе выявили 94 виновника возгораний, среди которых 40 несовершеннолетних, возбуждены три уголовных дела.