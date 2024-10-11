Губернатор Забайкальского края Александр Осипов не вытирал «козюлю» об одежду начальницы Карымского лесничества Елены Шаляпиной, а почесал нос из-за мошки. Об этом «Подъему» заявил зампред краевого правительства по информационной политике и информационным проектам Вячеслав Кулаков.

По его словам, когда речь зашла о случившемся, Осипов даже не смог вспомнить момент, который так привлек внимание СМИ. Шаляпина, добавил Кулаков, не огорчена «всей этой историей».

«Обсудили ситуацию с губернатором. Все, что Александр Михайлович вспомнил: сильный пожар, дымище, мошки много. Сил для тушения не хватало. Сегодня нашли полное видео — удивительно, но оказалось именно так. Посмотрев, [Осипов] сказал: “Не всегда получается одновременно пожар тушить, нос почесать и по докладу уточнять. Главное, чтобы вся эта история не расстроила Елену Шаляпину”».

Источники Baza утверждают, что утром 11 октября Осипов позвонил Шаляпиной и извинился перед ней за случившееся. Губернатор сказал, что не хотел её как-то унизить или оскорбить, но понимает, что ситуация подпортила ее имидж. По данным канала, глава лесничества приняла его извинения.

История с «козюлей» распространилась по СМИ и соцсетям с подачи телеграм-канала Mash, который опубликовал видеозапись доклада Шаляпиной Осипову «о крупных пожарах в регионе». В кадре губернатор Забайкалья сначала дотронулся до своего носа, а потом — до плеча начальницы лесничества. Авторы канала интерпретировали этот жест как доказательство того, что глава региона сначала ковырялся в носу, а потом «вытер козюлю» об одежду женщины.

«Инцидент был в середине июля, но сейчас Осипов комментировать его не хочет», — продолжил развивать тему телеграм-канал Shot. Сейчас, получив полную версию видео, его авторы пришли к выводу, что глава Забайкалья просто задел рукой начальницу лесничества, поскольку хотел «повернуть её в сторону горящей сопки».

Многие издания назвали фрагмент видео с забайкальским губернатором «мемом дня», жест Осипова стал поводом для многочисленных шуток.

«Что это за обряд?» — писал канал «Еду в Татарстан». «Добавил маскировки», — иронизировала Baza. В «Москве 24» заявили, что Осипов повесил Шаляпиной «погоны на рукав». «Пост решили написать сухо, как теперь в носу у губернатора», — пошутили СММщики «Комсомольской правды». «Новую систему поощрения разработал забайкальский губернатор Александр Осипов: оставил “метку” на начальнике местного лесничества», — описали случившееся в канале «Москва FM».

Телеграм-канал «БАМ» предположил, что июльское видео с Осиповым, который в сентябре был переизбран на новый губернаторский срок, неспроста «достали из закромов» именно сейчас. Mash называет эпизод «козявочным перформансом» и уточняет, что Елена Шаляпина «скрывается от журналистов», через коллег попросив их ее не беспокоить.