Вместо празднования Нового года на корпоративных вечерах коллективам предприятий Забайкальского края следовало бы заняться плетением маскировочных сетей для бойцов в зоне российской военной операции на Украине. Об этом в своем телеграм-канале написал первый зампред регионального правительства Марат Мирхайдаров.

В том же сообщении он предложил своим подписчикам оценить эту инициативу и высказать соображения по поводу того, чем еще можно заменить «праздные посиделки».

«Скоро Новый год, елка, утренники в садах и корпоративы. Я бы предложил отказаться от корпоративов, купил бы материалы для плетения сетей и вместо праздных посиделок всем коллективом наплел бы маскировочных сетей для наших ребят», — пишет Мирхайдаров.

По его словам, маскировочные сети «стали бы хорошим подарком» к Новому году для принимающих участие в боевых действиях жителей Забайкалья.

Ранее о решении отменить новогодние корпоративы для администрации и муниципальных структур Верхней Салды Свердловской области заявил мэр этого города Игорь Сальников. По его словам, чиновники ограничатся «неформальными поздравлениями коллег».

В Кургане приняли решение отказаться от традиционного фейерверка в новогоднюю ночь, вместо этого сделав упор на праздничную программу, ориентированную на детей. Отмену фейерверков также анонсировали в Надыме, Тарко-Сале, Губкинском и Новом Уренгое (ЯНАО). Администрации всех этих населенных пунктов также объявили, что новогодние украшения, включая иллюминацию, будут использованы повторно с прошлого года. Возможную отмену новогодних фейерверков обсуждают также в Волгоградской области.

В целом по России, как сообщала «Газета.ру» со ссылкой на сервис поиска вакансий и резюме hh.ru, около 15% компаний решили отказаться от проведения новогодних корпоративов, чтобы на сэкономленные таким образом средства выдать премии своим сотрудникам. Чаще всего такие решения принимались в Сибирском и Северо-Западном федеральных округах.