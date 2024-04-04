В Зимбабве объявили режим национального бедствия из-за засухи, которая была вызвана климатическим феноменом Эль-Ниньо, сообщил в соцсети X президент Эммерсон Мнангагва. По его словам, Зимбабве необходимо будет $2 млрд для смягчения последствий засухи.

«Мы мобилизуем ресурсы для оказания помощи пострадавшим общинам и для смягчения последствий этого стихийного бедствия», — написал Мнангагва.

Президент отметил, что Эль-Ниньо вызвал тяжелую продовольственную ситуацию в стране. Глава государства подчеркнул, что от голода не должен умереть ни один житель Зимбабве.

В результате климатического феномена Эль-Ниньо экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного не более, чем на 3 °C. Обратный процесс называется Ла-Нинья. Эти названия переводятся с испанского как «мальчик» и «девочка». Такие феномены фиксируются 2—7 лет и влияют на климат в разных уголках Земли.

Согласно данным властей, в 2024 году с нехваткой еды могут столкнуться 2,7 млн жителей Зимбабве. По информации, Всемирной метеорологической организации, 2023 год стал самым теплым за всю историю наблюдений. Средние мировые температуры за прошедший год превысили на 1,48°C показатели доиндустриальной эпохи.