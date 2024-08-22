На Маврикии нашли убитой российскую туристку Залию Шамигулову, пропавшую в середине августа. Об этом сообщает местное издание L’Express. Полицейские обнаружили тело девушки с ножевыми ранениями вечером 21 августа в регионе Ля-Мари, подозреваемый в ее убийстве задержан.

29-летняя уроженка Башкирии Залия Шамигулова жила на Маврикии с июня вместе с подругой Еленой Гусевой. В начале сентября девушки собирались поехать на Мадагаскар, пишет издание Le Mauricien.

Утром 17 августа Шамигулова вышла из дома недалеко от пляжа Флик-ан-Флак и села в машину к знакомому, после чего ее больше не видели. Подруга девушки обратилась в полицию и российское посольство.

В дипмиссии сообщили, что полиция начала следственные и поисковые мероприятия, а также разослала ориентировки в полицейские участки. Мать Шамигуловой в разговоре с РЕН ТВ предположила, что ее дочь похитили ради выкупа. Женщина связала пропажу Залии с «парнем, который ей нравился».

«У нее там есть молодой человек, в которого она влюбилась, строила планы с ним. Они должны были куда-то поехать», — рассказала 74.ru тетя Шамигуловой Гульназ Туктамышова.

В разговоре с «АиФ-Челябинск» родственники девушки сообщили, что в день исчезновения она уехала в город Кюрпип, где живет ее возлюбленный Шихаиб Наби. За рулем был друг Наби.

Ссора из-за ревности

Хозяин квартиры, где жила Шамигулова, видел, как в день исчезновения девушка садилась в автомобиль. Этот момент также попал на камеры видеонаблюдения. Следователи установили владельца машины ― 29-летнего компьютерного инженера Пурявирсингха Сундура, пишет портал Defimedia.

20 августа мужчину задержали. Он заявил, что познакомился с Шамигуловой на сайте знакомств и виделся с ней несколько раз за последние недели. Он утверждал, что в день пропажи высадил ее в районе Форест-Сайд и с тех пор ничего о ней не слышал. Однако в том месте не оказалось камер, по записям которых можно было бы подтвердить версию Пурявирсингха.

Следователи допросили еще двух мужчин, которые знали Шамигулову по сайту знакомств. Они заявили, что непричастны к ее исчезновению. Полицейские конфисковали автомобиль Пурявирсингха и обнаружили там следы крови, сообщает Defimedia. Мужчину снова задержали, он сознался в убийстве Шамигуловой и показал, где закопал тело.

По данным Le Mauricien, Пурявирсингх заявил, что у него с россиянкой якобы были романтические отношения и он собирался на ней жениться, но узнал о ее измене. На встрече 17 августа между ними возник спор и Пурявирсингх нанес Шамигуловой несколько ножевых ранений, а затем закопал тело в лесу в районе Ля-Мари.

Полицейские обнаружили в указанном месте тело женщины с глубокими ранами и направили его в морг на вскрытие. Туктамышова подтвердила «Аиф-Челябинск», что Шамигулову нашли убитой.

Что известно о погибшей россиянке

Залина Шамигулова родилась в башкирском городе Учалы. Высшее образование девушка получила в Челябинске: она училась на международном факультете Южно-Уральского государственного университета и в магистратуре Высшей школы экономики и управления ЮУрГУ. После учебы Шамигулова преподавала в филиале Академии труда и социальных отношений.

По словам родственников, Шамигулова всегда вела активную жизнь. Она была факелоносцем и волонтером Олимпиады в Сочи, добровольцем на Универсиаде в Казани. Около года назад девушка начала активно путешествовать — побывала на Бали, в Кейптауне, африканской пустыне Карру. В соцсетях она писала о «новой жизни».

На Маврикии Шамигулова изучала местную культуру и французский язык, занималась хайкингом и знакомилась с местными жителями, пишет 74.ru. Она продолжала преподавать онлайн и давала карьерные консультации.

«Она у нас девочка очень умная, серьезная. <…> В школу пошла в пять лет, окончила на золотую медаль. Никогда бы не сделала ничего необдуманного», — рассказала «Комсомольской правде» тетя погибшей россиянки.

В разговоре с 74.ru Туктамышова описала племянницу как позитивную и жизнерадостную.

«Она жила в каких-то розовых очках. Она всегда думала, что людей надо любить, что все друг другу должны помогать», — отметила женщина.

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