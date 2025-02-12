На юге острова Сахалин оторвало льдину, на которой рыбачили около 300 человек, и уносит ее в Охотское море, передает пресс-служба регионального МЧС.

«От села Мальки до устья реки Долинка образовалась 10-метровая трещина. Предварительно, в дрейф по Охотскому морю отправились около 300 человек», — говорится в сообщении ведомства.

На место ЧП выехали 6 спасателей, 4 единицы техники МЧС. Также задействованы вертолет Ми-8 и судно на воздушной подушке «Хивус».

По данным синоптиков, температура воздуха в районе спасательной операции — около нуля градусов, идет небольшой снег, скорость ветра достигает 4,9 метра в секунду.

SHOT со ссылкой на очевидцев пишет, что ширина трещины очень быстро увеличилась и за считаные минуты достигла около 10 метров.

«Часть рыбаков успела перепрыгнуть и остаться «на земле», а остальные поплыли дрейфовать на отколовшейся льдине, многие вместе со своими машинами и снегоходами», — отмечает телеграм-канал.

Позже SHOT отметил, что на судне на воздушной подушке вывозят застрявших по 4-5 человек за раз.

Накануне МЧС Сахалинской области предупреждало, что выход на лед запрещен.

«По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 12 февраля в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина располагается сплоченный дрейфующий лед. Выход на лед запрещен», — сообщало ведомство в телеграм-канале.

В феврале 2024 года произошло аналогичное ЧП, тогда на оторвавшейся льдине оказалось 82 рыбака. Льдина оторвалась в районе села Стародубовское, люди находились в километре от берега в море.