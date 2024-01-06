Внук руководителя СССР, первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Алексей Аджубей скончался в Москве в возрасте 69 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

«Алексей Аджубей, внук Никиты Хрущева, умер в своей квартире на Тверской улице в центре Москвы. Ему было 69 лет. Смерть наступила по естественным причинам», — сказал неназванный собеседник агентства.

По его словам, мужчина перестал отвечать на звонки, из-за чего знакомые начали беспокоиться и приехали к нему, а потом вызвали службы для вскрытия входной двери. «Дверь Аджубей не открыл, поэтому пришлось ее вскрывать. Когда попали в квартиру, он уже был мертв», — сказал представитель медицинских служб.

Источник РЕН ТВ из числа знакомых семьи сообщил, что Аджубей болел системной красной волчанкой и имел проблемы с сердцем: у него был установлен кардиовертер.

Алексей Аджубей родился в 1954 году в семье дочери Хрущева Рады (1929-2016) и советского журналиста Алексея Аджубея (1924-1993). Зять Хрущева был главным редактором «Комсомольской правды» (1957-1959) и «Известий» (1959-1964), которые в годы его работы стали одним из символов «хрущевской оттепели».