Беспорядки в Эквадоре и бунты в тюрьмах — это «внутренние разборки» между государственной властью и объединенными силами преступных группировок. Воспринимать происходящее как гражданскую войну не стоит, объяснили RTVI эксперты Института Латинской Америки РАН.

Это гражданская война?

Ситуация в стане резко обострилась после того, как 7 января из тюрьмы сбежал главарь крупнейшей банды в Эквадоре «Лос-Чонерос» по прозвищу Фито. После этого в нескольких местах заключения произошли бунты, был захвачен телеканал TC Televisión вместе с журналистами во время прямого эфира, а президент страны Даниэль Нобоа объявил о введении режима «внутреннего вооруженного конфликта». К тому же спустя несколько дней стало известно, что сбежал лидер и другой крупной преступной группировки «Лос-Лобос» Фабрисио Колон Пико.

При этом расценивать происходящее как начало полноценной гражданской войны не нужно, полагают собеседники RTVI.

«Это определенный конфликт, существующий между государством и организованными преступными группировками, которые так или иначе связаны с мексиканскими и колумбийскими наркокартелями, они там борются за место под солнцем. Называть это гражданской войной я бы не стал», — считает старший научный сотрудник центра политических исследований ИЛА РАН Александр Шинкаренко.

Эксперт также отметил: эта ситуация аналогична той, что была в августе 2023 года, когда за 11 дней до выборов убили кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио, но только «помноженная на несколько раз». Поэтому приуменьшать серьезность ситуации все же не стоит.

«Это вооруженное противостояние ОПГ и правоохранительных органов. Другое дело, что таким масштабом — с захватом телестанции, взрывами в нескольких регионах — они подняли планку. Проблема организованной преступности в этой части Латинской Америки постоянна. Другой вопрос, что делает правительство, чтобы ее как-то уменьшить», — добавил Шинкаренко.

Схожего мнения придерживается и старший научный сотрудник ИЛА РАН Магомед Кодзоев.

«Все похоже на то, что мы имеем дело с внутренними разборками между государственной властью и объединенными силами преступных группировок, которые сразу были объявлены правительством террористическими. Не секрет, что в стране очень высокий уровень организованной преступности, наркоторговли, коррупции», — признал эксперт.

К слову, согласно опросам, лишь 35% жителей чувствуют себя в безопасности, когда гуляют в ночное время по своему району. Такая статистика может говорить о том, что ситуация с общественной безопасностью за последние несколько лет сильно ухудшилась, добавил Шинкаренко.

Вмешаются ли соседи?

Предполагать, как события в Эквадоре будут развиваться дальше, сейчас сложно. По словам Александра Шинкаренко, «это будет гаданием на кофейной гуще». Его коллега Магомед Кодзоев также не стал делать прогнозы, особенно о том, перерастут ли беспорядки в гражданскую войну.

«Судя по всему, правительственные силы способны даже без внешней помощи противостоять бандитам. Но при этом многие соседние страны предложили свою помощь, а президент Эквадора получил от парламента страны карт-бланш на использование любых средств для борьбы с преступниками», — подчеркнул Кодзоев.

Кроме того, главе республики Даниэлю Нобоа выразили поддержку международные организации, в том числе Организация американских государств. Парламент также принял решения о том, чтобы предоставить главе государства чрезвычайные полномочия. Свою поддержку официальному Кито сразу выразили и США.

«Скорее всего, любые действия соседних стран по поводу этих событий будут согласованы на уровне наднациональных организаций и только в том случае, если само правительство в Кито об этом попросит, либо если полностью потеряет контроль над ситуацией, которая уже будет угрожать региональной безопасности», — допустил Кодзоев.

Однако власти соседней Перу уже предпринимают меры по охране своих границ. Глава республики Дина Болуарте созвала экстренное заседание совета министров, а МВД страны сообщило об отправке к границе с Эквадором полицейского спецназа для усиления мер безопасности. К тому же сообщалось, что власти объявят чрезвычайное положение на северной границе.

«Перу сейчас готовится прикрыть свою северную границу с Эквадором особенно после того, как там произошел второй за несколько дней побег из тюрьмы очередного лидера ОПГ — Фабрисио Колон Пико. После этого перуанцы действительно задумались над тем, как бы им не пустить эти преступные элементы на свою территорию, потому что в Перу тоже не все так просто с общественной безопасностью», — объяснил Шинкаренко.

Вместе с тем на внешнюю политику государства нынешние беспорядки вряд ли сильно повлияют, так как это действительно «чисто внутренние дела Эквадора». В разрастании нестабильности сейчас не заинтересована ни одна страна региона, заключил Кодзоев.