В Эквадоре продолжаются беспорядки на фоне бунтов в тюрьмах и побеге главаря крупнейшей банды, растет количество жертв и пострадавших. Президент уже ввел режим внутреннего вооруженного конфликта, мобилизовал армию, а также разрешил стянуть в центр столицы танки. Что известно о ситуации в стране к этому часу — в материале RTVI.

Ситуация в Эквадоре резко обострилась 7 января после побега из тюрьмы лидера преступной банды «Лос-Чонерос» по прозвищу Фито, которого приговорили к 34 годам лишения свободы. После этого в нескольких пенитенциарных учреждениях произошли бунты. В стране объявили режим ЧС и комендантский час.

Захват телеканала

9 января в Гуаякиле вооруженные люди ворвались в здание телеканала TC Televisión и взяли в заложники журналистов.

На кадрах из прямого эфира видно, как шестеро мужчин направляют оружие на лежащих на полу сотрудников телеканала. Кроме того, пишет El Universo, в студии были слышны звуки взрывов.

Полиция Гуаякиля сообщила в соцсети X (экс-Twitter), что в связи с проникновением преступников на месте для оказания помощи развернули специализированные подразделения, правоохранителям удалось освободить студию TC Televisión

Пресс-секретарь президента страны Даниэля Нобоа Роберто Исуриета позже заявил, что «подавляющее большинство должностных лиц и специалистов канала были освобождены», а сотрудникам полиции удалось задержать нескольких нападавших.

Режима внутреннего вооруженного конфликта

После захвата в заложники журналистов Нобоа объявил о ведении в стране режима внутреннего вооруженного конфликта. Он также издал декрет, который приравнивает 22 местные преступные группировки к террористическим организациям. Для поддержания порядка президент принял решение мобилизовать армию.

Кроме того, в столицу страны Кито были направлены танки. В указе президента сказало, что цель военных — «разместить передовые группы в стратегических точках». По словам главы Объединенного командования вооруженных сил страны Хайме Вела, «каждая террористическая группировка, упомянутая в указе, является военной целью».

Погибшие и пострадавшие

Количество погибших на фоне беспорядков в Эквадоре продолжает расти, уже известно о десяти жертвах. Еще двое сотрудников полиции были убиты в Ноболе, провинция Гуаяс, сообщает пресс-служба ведомства страны в социальной сети X (ранее — Twitter).

El Universal со ссылкой на мэра Акилеса Альвареса города Гуаякиль ранее писало о восьми погибших и двух пострадавших. По данным издания, пять человек погибли, когда неизвестные обстреляли машины на севере города, там же ранили школьника. Кроме того, вооруженные люди ворвалась на склад запчастей и убили еще троих человек.

Глава Segura EP, муниципальной государственной компании, обеспечивающей безопасность, Андрес Сандовал отметил, что за два часа с 14:00 до 16:00 (22:00 — 00:00 мск) организация получила 1 932 звонка и 650 экстренных вызовов.

По его словам, за полтора часа вооруженные люди захватили пять городских больниц, сгорело два автомобиля и два мотоцикла. Сандовал добавил, что второй пострадавший — полицейский, который получил огнестрельное ранение.

Реакция Перу

Президент Перу Дина Болуарте созвала экстренное заседание совета министров, «чтобы принять срочные меры по предотвращению проникновения в Перу головорезов, сбежавших из тюрем», а МВД страны сообщило об отправке к границе с Эквадором полицейского спецназа для усиления мер безопасности.

Позже премьер-министр Перу Альберто Отарола заявил, что власти страны объявят чрезвычайное положение на северной границе с Эквадором. По его словам, на границу в помощь полицейским будут отправлены военные.

«Президент Болуарте распорядилась, чтобы министры внутренних дел и обороны Перу немедленно отправились в Тумбес для координации охраны границ», — написал Отарола в соцсети Х.