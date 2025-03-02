Площадь пожара на складе с продукцией из пластика в Подмосковье достигла 9,5 тыс. кв. м, возгорание локализовано, сообщает пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

Обновление. Причиной пожара на складе в Московской области, по предварительным данным, мог стать аварийный режим работы проводки или плафона освещения, сообщили в прокуратуре по региону.

Ведомство уточняет, что кровля обрушилась на площади 2,5 тыс. кв. м.

«Внутри помещения — газовые баллоны, пожарная нагрузка склада велика. Все это осложняет тушение», — говорится в сообщении.

Специалисты лаборатории взяли пробы воздуха, передает МЧС. Концентрация вредных веществ не превышает норму, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Горящий склад расположен в подмосковной деревне Большое Буньково. Пожар начался рано утром 2 марта. Помимо газовых баллонов и высокой пожарной нагрузки, к быстрому распространению огня привело позднее сообщение о возгорании, отметили в пресс-службе МЧС.

Изначально сообщалось о 45 сотрудниках и десяти единицах техники МЧС, задействованных в тушении пожара. Позже их число нарастили — по последним данным ведомства, речь идет о 76 сотрудниках и 26 единицах техники.

Данных о пострадавших в результате пожара не поступало.