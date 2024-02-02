На территории парка передвижных домов в американском Клируотере (штат Флорида) произошел пожар после крушения небольшого самолета, несколько человек погибли. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, инцидент произошел вечером четверга, 1 февраля. После крушения самолета произошло возгорание нескольких домов, точное количество жертв неизвестно.

По словам начальника пожарной службы Клируотера Скотта Элерса, самолет упал на один из передвижных домов и практически разрушил его, поскольку такие дома «мало что выдерживают». Остальную часть дома уничтожил огонь.

«Я могу подтвердить, что есть несколько погибших как на борту самолета, так и внутри [дома, в который врезался самолет]», — заявил Элерс на пресс-конференции, не уточнив точное число погибших.

Как сообщил телеканалу CNN представитель Федерального управления гражданской авиации США, одномоторный Beechcraft Bonanza V35 потерпел крушение после того, как пилот сообщил о отказе двигателя.

Пока неизвестно, сколько человек находилось в самолете. По словам Элерса, в общей сложности пламя охватило четыре дома.

Местный житель Стивен Аскари рассказал, что спасатели прибыли быстро и потушили огонь в течение получаса.

«Мы услышали снаружи взрыв, который потряс всю квартиру, а после этого увидели гигантский столб дыма», — сказал Аскари агентству Reuters.

Клируотер с населением около 117 тыс. человек расположен на побережье Мексиканского залива, примерно в 40 км к западу от Тампы.