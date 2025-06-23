Во Франции 145 человек, в том числе 15-летняя девушка, пострадали от уколов шприцами во время уличного музыкального фестиваля Fête de la Musique («Праздник музыки»), длившегося с вечера субботы, 21 июня, до утра воскресенья. Перед этим в соцсетях распространялись сообщения с призывами нападать на женщин, пишет Le Monde.

По данным МВД, эти случаи были зафиксированы по всей стране, из них 13 — в Париже. В ведомстве не уточнили, были ли это попытки ввести вещества, от которых люди теряют сознание и становятся уязвимыми для сексуального насилия. Известно, что как минимум трое пострадавших пожаловались на плохое самочувствие, некоторых доставили в больницы для проведения токсикологических исследований.

В Париже открыли расследование после того, как трое участников фестиваля, включая несовершеннолетнюю девушку и 18-летнего юношу, сообщили, что получили уколы шприцами в разных районах города. Пострадавшие рассказали, что почувствовали себя плохо.

Полиция задержала 12 подозреваемых в нападениях, жертвами которых, предположительно, стали около 50 человек. Также четверых задержали в городе Ангулем, при них нашли колющие предметы — иглы для надувания мячей и нож для бумаг. Однако вскоре их пришлось отпустить «из-за недостаточности доказательств», сообщает France 3 со ссылкой на местную прокуратуру.

Как пишет Le Monde, на улицы вечером в субботу для участия в фестивале вышли «миллионы» людей, в Париже власти сообщили о «беспрецедентном скоплении народа».

В 2022 году по Франции прокатилась волна сообщений о том, что женщины и мужчины становились объектами нападений со шприцами в ночных клубах, барах, на концертах и даже в театрах. Власти тогда предупреждали жителей быть бдительными особенно в вечернее и ночное время, при подозрении на укол им советовали немедленно обратиться в полицию, а также пройти токсикологический тест.

В тот год во время аналогичного музыкального фестиваля поступило несколько сотен жалоб на полученные уколы в разных городах страны. Агентство France Presse сообщало со ссылкой на служебную записку полиции, что следы от шприцев, как правило, оставались на руках, ягодицах или спине, при этом жертвы не видели предполагаемых нападавших.