30 сентября в Париже начался суд над членами французской крайне правой партии «Национальное объединение», включая одного из ее лидеров Марин Ле Пен. Их обвиняют в хищении средств Европарламента и спонсировании партии за счет фиктивного найма помощников евродепутатов, передает BFMTV.

За что судят Ле Пен

Всего по делу, которое рассматривает Уголовный суд Парижа, проходят 27 человек. Вместе с Марин Ле Пен в их число входит ее отец, основатель ультраправой партии «Национальный фронт» (с 2018 года — «Национальное объединение») 96-летний Жан-Мари Ле Пен — он, как ожидается, не будет присутствовать на суде по состоянию здоровья. Среди других подозреваемых: бывшие вице-президенты партии Брюно Гольниш, Мари-Кристин Арнаутю, Луи Алио и экс-генсек Николя Бе.

Обвинение основано на отчете Европарламента, который французские правоохранительные органы получили анонимно 9 марта 2015 года. В нем утверждалось, что нанятые в помощь евродепутатам ассистенты в то же время были официально трудоустроены в «Национальном фронте». Согласно внутренним правилам, выделенные Страсбургом средства на помощников евродепутатов нельзя тратить на финансирование партий.

Судебное расследование по обвинениям в злоупотреблении доверием, мошенничестве, подлоге и скрытой деятельности началось еще 15 декабря 2016 года. Подозреваемым вменяют незаконное присвоение суммы в размере почти €3 млн с 2004-го по 2016 год. По данным следствия, «Национальный фронт» забирал себе по €21 тыс., ежемесячно выделяемые каждому евродепутату на оплату работы ассистентов.

Как следует из обвинительного заключения, один из сотрудников, нанятых в качестве помощника евродепутата, был личным секретарем Жан-Мари Ле Пена. Другой сотрудник, получавший зарплату из бюджета Европарламента, очень часто находился в штаб-квартире партии в Нантере.

Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы, а также запрет на ведение политической деятельности и работу на государственных должностях сроком до 10 лет. Слушания продлятся до 27 ноября 2024 года.

Что будет дальше

Как ожидается, приговор будет вынесен в 2025 году — за два года до следующих выборов президента Франции. Если Марин Ле Пен признают виновной, то она не сможет выдвинуть свою кандидатуру. Сама политик, которая занимала должность евродепутата в 2004—2017 годах, заявляла, что она и представители ее партии никаких правонарушений не совершали.

Нынешний президент партии «Национальное объединение», 29-летний Жордан Барделла, которому пророчат пост премьер-министра в случае победы Марин Ле Пен на президентских выборах, по делу не проходит. В тот период, который рассматривается судом, политик еще не был избран евродепутатом и ключевых постов в партии не занимал.

Впрочем, как утверждает Libération, Барделла якобы представил следователям поддельные документы, чтобы доказать, что в 2015 году на посту помощника экс-евродепутата Жана-Франсуа Жальха он занимался исключительно парламентскими делами. Сам политик назвал обвинения «ложными».

Если бы президентские выборы во Франции состоялись сегодня, то Марин Ле Пен могла бы получить от 34 до 40% голосов в первом туре, следует из результатов недавнего опроса французского экономического еженедельника Challenges. При этом если бы вместо Ле Пен на выборы пошел Барделла, то за него бы проголосовали 35% респондентов.

Не первый случай

«Национальное объединение» — не первая французская партия, которую обвинили в нецелевом использовании бюджета Европарламента, уточняет Politico. Ранее в этом году центристское «Демократическое движение» (MoDem), входящее в коалицию, поддерживающую президента Франции Эмманюэля Макрона, было оштрафовано на €300 тыс. в связи с аналогичными обвинениями. Лидер этой партии Франсуа Байру был оправдан, но несколько других партийных чиновников, в том числе пять бывших евродепутатов, получили штраф или условные тюремные сроки.

Это связано с тем, что в Париже и Брюсселе по-разному понимают, что значит быть сотрудником политической партии, считают в «Национальном объединении».

«Во французских политических партиях получение зарплаты — исключение, а волонтерство — норма, но в других европейских политических культурах дело обстоит иначе. Подход Европейского бюро по борьбе с мошенничеством к политической деятельности не имеет смысла. Если ассистент является членом партии, то это для них тревожный сигнал», — рассказал в беседе с Politico один из анонимных высокопоставленных членов партии.