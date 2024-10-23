Во Франции прекратили длившееся 10 лет расследование о налоговых махинациях со стороны членов семьи Мюлье, которой принадлежат торговые сети Auchan, Leroy Merlin и Décathlon. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Расследование касалось инвестиционной компании семьи Мюлье Association Familiale Mulliez (AFM), которая насчитывает более 800 акционеров, имеющих родственные связи с 93-летним основателем бизнес-империи Жераром Мюлье. Представитель AFM подтвердил агентству снятие обвинений с руководителей и компаний, входящих в структуру.

Расследование не выявило доказательств предполагаемого злоупотребления доверием и налогового мошенничества, сообщил Bloomberg знакомый с делом источник. Заявитель подал апелляцию.

В 2012 году бывший член семьи Эрве Дюбли подал жалобу, в которой заявил, что структуры AFM предоставляют иностранным компаниям и физлицам высокие кредиты без документов и процентов через личные компании или семьи, пишет Le Monde.

Заявитель счел эти кредиты непрозрачными и необоснованными, представляющими собой злоупотребление доверием. В ходе расследования во Франции, Бельгии, Люксембурге и Нидерландах проходили обыски. Жерому и Тьерри Мюлье — внучатому племяннику и двоюродному брату Жерара Мюлье, ― а также менеджеру голландской компании, связанной с группой, были выдвинуты обвинения в злоупотреблении доверием и налоговом мошенничестве.

В январе 2023 года три связанные с семьей Мюлье финансовые структуры обвинили в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов при отягчающих обстоятельствах.

Le Mode отмечает, что финансовая структура «галактики» Мюлье состоит из не котирующихся на бирже компаний со сложной и непрозрачной структурой. Она объединяет семейные гражданские компании и холдинги, управляющие брендами. Владеть долями в структуре Мюлье могут только потомки основателей клана Луи и Матильды Мюлье, а также их супруги.