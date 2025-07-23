Минздрав Франции 23 июля опубликовал предварительную оценку ситуации, создавшейся в стране из-за «первой летней волны тепла» — экстремальной жары, с 19 июня по 6 июля охватившей 60 департаментов и затронувшей 74% населения материковой части страны. По данным органов здравоохранения, за этот период во Франции было зарегистрировано на 480 смертей (+5,5%) больше среднего показателя.

Практически вся избыточная смертность (410 случаев), зарегистрированная в указанный период, относится к людям в возрасте 75 лет и старше. Регионом с наибольшей избыточной смертностью оказался Прованс-Альпы-Лазурный Берег, где было зарегистрировано не менее 140 смертей (+9,2%).

Для расчёта избыточной смертности Минздрав Франции использует данные о смертности от всех причин, полученные из органов ЗАГС и других госведомств, которые затем сравниваются с ожидаемым показателем смертности за предыдущие шесть лет, без учёта экстремальных явлений.

Полная оценка последствий «волны тепла, отличающейся продолжительностью и ранним началом, практически на всей территории» Франции будет проведена только после 15 сентября, и в нее войдут данные об избыточной смертности, обусловленной погодными аномалиями.

Французский Минздрав также опубликовал карту с данными об избыточной смертности по департаментам. При этом ведомство предупредило журналистов, что при работе с этой картой надо учитывать, о каких населенных пунктах идет речь: в некоторых местах, где мало жителей, даже незначительное количество смертей создает значительный прирост статистики в процентном соотношении.

В ведомстве подчеркнули, что в любом случае происходящее свидетельствует о «важности принятия превентивных мер по снижению воздействия высоких температур как во время аномальной жары, так и в течение всего лета», а также о «необходимости усиления стратегии адаптации к изменению климата на национальном и территориальном уровнях».

Согласно исследованию, которое Министерство общественного здравоохранения Франции проводило ранее, около 70% смертей, связанных с летней жарой 2014—2023 годов, были зарегистрированы вне периодов аномально жаркой погоды.