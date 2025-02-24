Национальная финансовая прокуратура Франции с февраля 2024 года ведет предварительное расследование в отношении 76-летнего актера Жерара Депардье, который подозревается в неуплате налогов с отягчающими обстоятельствами и отмывании денег. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники.

Правоохранители Франции подозревают актера в фиктивной регистрации по месту жительства в Бельгии с 2013 года с целью уклонения от уплаты налогов в своей родной стране. Как отмечает Le Soir, у актера есть вилла в бельгийском Нешене, однако он никогда не проживал на постоянной основе в этом населенном пункте.

В рамках следствия, в середине февраля 2025 года прошли допросы и обыски в Париже, департаменте Мен и Луара, где у Депардье есть замок, а также в Бельгии.

По словам адвоката Депардье, чьи слова приводит Mediapart, налоговые органы уже много лет пытаются выяснить все обстоятельства. «Безуспешно, [и] теперь они пытаются добиться этого посредством уголовного преследования. К сожалению для них <…>, результат будет тем же», — сказал порталу юрист.

Он также заверил, что его подзащитный действовал законно.

Во Франции Депардье является фигурантом сразу нескольких расследований по обвинениям в домогательствах, которые начались после публикации в апреле 2023 года в одном из СМИ показаний 13 якобы жертв актера. В марте этого года пройдут слушания по двум жалобам, которые в отношении Депардье подали актеры из съемочной группы фильма «Зеленые ставни».

Одна из заявительниц — 53-летняя художник-постановщик картины. Женщина утверждает, что, когда она шла по коридору, актер схватил ее за ноги и зажал «между своими бедрами», после чего начал трогать ее за интимные места и высказывать предложения сексуального характера. По словам женщины, на помощь ей пришли другие сотрудники съемочной группы.

Впоследствии Депардье принес извинения, однако продолжил делать оскорбительные высказывания в ее сторону на протяжении всех съемок, утверждает заявительница. Позднее актер опубликовал посвященное ей открытое письмо в газете Le Figaro, в котором отрицает все обвинения. Заявительница отметила, что после случившегося больше не может работать, поскольку страдает от приступов тревоги и посттравматического стрессового расстройства.

В конце 2023 года Депардье оказался в центре скандала после выхода документальных фильмов «Депардье: падение огра» и «Дополнительное расследование». Четыре женщины обвинили актера в сексуальном насилии, две из них заявили об изнасиловании. Одновременно с выходом в телеэфир документального фильма жалобу на актера подала актриса Элен Даррас. По ее словам, Депардье домогался ее на съемочной площадке в 2007 году. Сам артист эти обвинения отверг.

Суд должен над актером должен был состояться еще в октябре, однако тогда его перенесли по ходатайству адвоката Жерара Депардье, который заявил, что у его клиента проблемы со здоровьем и он не может явиться на заседание.