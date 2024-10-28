Начавшийся 28 октября судебный процесс по обвинению французского актера Жерара Депардье в сексуальном насилии над двумя женщинами временно прервали из-за плохого состояния здоровья подсудимого. Адвокат артиста заявил, что он не может присутствовать на слушаниях, поскольку ему запретили врачи.

Уголовный суд Парижа был готов рассматривать дело Депардье, но в самом начале заседания адвокат подсудимого Жереми Ассус подал ходатайство об отсрочке. По словам защитника, актер с нетерпением ждал возможности предстать перед коллегией судей, чтобы заявить о своей невиновности, но к началу процесса оказался «недостаточно здоров» — и это не его собственное мнение, а оценка докторов.

«Он стремится защитить себя, потому что на протяжении более трех лет систематически распространялось и передавалось огромное количество неточностей, ложной информации и лжи, — сказал Ассус агентству Associated Press. — До сих пор у нас было только слово обвинения. И теперь, наконец, мы сможем услышать слово защиты».

У здания суда собрались около сотни людей с плакатами против насилия над женщинами, а некоторые активисты прошли в зал и сели в секторе, отведенном для представителей общественности. Адвокат Депардье Ассу заявил, что «свидетели и доказательства, которые представит актер, покажут, что он является объектом ложных обвинений».

Депардье, отрицающий вину, обвиняется в применении «насилия, принуждения, неожиданности или угроз» в предполагаемых нападениях, которые, по словам прокуроров, имели место на съемочной площадке «Les Volets verts» («Зеленые ставни») в 2021 году.

Две потерпевшие утверждают, что 75-летний актер хватал их за гениталии, щупал ягодицы и грудь через одежду. Одна из них — 53-летняя художник-постановщик. По данным парижской прокуратуры, в беседе со следователями она сообщила, что Депардье отпускал в ее адрес реплики сексуального характера, а однажды, когда она проходила мимо него, «схватил ее, притянул к себе, зажал ее ногами и ощупывал талию, бедра и грудь, сопровождая свои жесты непристойными высказываниями».

Прокурор утверждает, что, согласно показаниям потерпевшей, при этой сцене присутствовали трое свидетелей. Они якобы подтвердили, что женщина пыталась вырваться из объятий Депардье и выглядела при этом «шокированной». После инцидента она получила семидневный отпуск по указанию психиатра.

Предполагалось, что Депардье извинился перед женщиной за свои приставания. Однако в телеинтервью, которое вышло в эфир 26 октября, она заявила, что актер общался с ней «в ярости» и обвинил ее саму в создании проблем. По словам прокурора, свидетели подтвердили, что сказанные Депардье в адрес потерпевшей слова «не были извинениями».

В интервью французскому новостному сайту Mediapart женщина заявила, что его домогательства негативно влияли на ее личную и профессиональную жизнь как минимум полтора года. По ее словам, она не могла нормально спать, страдала от приступов тревожности и теряла вес. Потерпевшая не сразу решилась подать официальную жалобу на Депардье, а сделала это лишь после того, как услышала в ТВ-новостях, что во время съемок фильма «не произошло никаких инцидентов».

По словам прокуроров, за месяц до этого инцидента на Депардье пожаловалась другая женщина, работавшая на съемочной площадке. Помощница режиссера рассказала следователям, что актер несколько раз трогал ее ягодицы, а в ответ на ее протесты — оскорблял. По решению психиатра, который с ней побеседовал, женщина получила шестидневный отпуск.

Депардье долгое время считался национальной иконой во Франции. Он был мировым послом французского кино и пользовался международной известностью благодаря нескольким ролям в Голливуде. Многие выступили его в поддержку, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон. В 2023 году одно из обвинений против Депардье, выдвинутое его коллегой Элен Даррас, было отклонено в связи с истечением срока давности.

В конце 2023 года 56 французских писателей, продюсеров и актеров, включая Пьера Ришара и Венсана Переса, опубликовали эссе в защиту кинозвезды, заявив, что когда «Жерар Депардье подвергается таким нападкам, нападкам подвергается искусство (кинематограф)».

Их призыв прозвучал всего через несколько недель после того, как национальный телеканал France 2 выпустил документальный фильм, в котором излагались обвинения 16 женщин в сексуальных домогательствах со стороны Депардье и было показано, как актер делал непристойные замечания и жесты во время поездки в Северную Корею в 2018 году.

После выхода фильма министр культуры Франции Рима Абдул-Малак выступила с резкой критикой в адрес актера, назвав его поведение позорным. При этом она подчеркивала, что из-за этого не следует «отменять» творческое наследие актера, ставшее неотъемлемой частью национальной культуры.

Глава Минкульта пообещала, что будет рассмотрен вопрос о лишении Депардье ордена Почетного легиона. Через несколько дней актер сам вернул этот орден. Парижский музей Гревен после многочисленных жалоб посетителей убрал из экспозиции восковую фигуру Депардье.

В открытом письме, опубликованном в газете Le Figaro, Депардье заявил: «Я никогда, никогда не оскорблял женщину».

Актриса Жюдит Годреш призвала французскую киноиндустрию «показать правду» о сексуальном насилии и физическом насилии во время церемонии вручения премии «Сезар» — французского аналога «Оскара» — за 2024 год. Ранее Годреш утверждала, что двое известных режиссеров подвергли ее сексуальному насилию, когда она была подростком, и тем самым вызвала новый шок в киноиндустрии.