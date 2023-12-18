Из парижского музея Гревен после жалоб посетителей убрали восковую фигуру актера Жерара Депардье, пишет издание Libération. Это произошло на фоне выхода документального фильма «Депардье: Падение огра», в котором артиста обвинили в сексуальном насилии и домогательствах. Администрация Гревен не первый раз реагирует таким образом на резонансные события. Чьи еще восковые копии исчезали из мировых музеев после жалоб посетителей — в материале RTVI.

Почему убрали фигуру Депардье

Как пишет Libération, восковая статуя Депардье «больше не вписывается в обстановку музея из-за негативной реакции посетителей». По данным издания, недовольные люди писали жалобы через социальные сети руководству Гревена.

Актера и ранее, до выхода фильма «Депардье: Падение огра», обвиняли в сексуальном насилии. В конце ноября он оказался в центре скандала после выхода документального фильма «Дополнительное расследование» на телеканале France 2. В него вошли ранее неизвестные кадры, снятые во время поездки Депардье по Северной Корее в 2018 году. Перед камерой он отпускал сексистские фразы, а также имитировал губами и жестами процесс полового акта в присутствии женщин.

Четыре снявшиеся в документалке женщины обвинили актера в насилии. Одна из них — 60-летняя актриса Эммануэль Дебевер — рассказала о приставаниях Депардье на съемках фильма в 1982 году. По ее словам, актер «засунул свою большую лапу ей под юбку», когда та отдыхала в вагончике между сценами. В день выхода «Дополнительного расследования» в эфир Дебевер совершила попытку самоубийства. Женщину реанимировали, но через несколько дней она скончалась в больнице.

Также одновременно с выходом в телеэфир документального фильма жалобу подала актриса Элен Даррас. Она утверждает, что Депардье домогался ее на съемочной площадке в 2007 году. Сам актер эти обвинения отвергает.

О том, почему Жерар Депардье отказался от ордена Почетного легиона, не дожидаясь его лишения, — в материале RTVI.

Восковая фигура Путина в Париже

Восковая фигура Депардье — не первая скульптура, которую убирают из Гревена. Ранее музей снял с экспозиции фигуры французского комика Пьера Палмаде и российского президента Владимира Путина.

Скульптуру Палмаде вынесли после ДТП, которое он устроил будучи в наркотическом опьянении. В аварии пострадала беременная женщина, которая в итоге лишилась ребенка.

Российского президента убрали из зала музея после начала военной операции на Украине. Libération подчеркивает, что на решение повлияло недовольство посетителей.

В марте 2022 агентство Reuters сообщало, что посетители повредили восковую фигуру Владимира Путина, после чего экспонат стал выглядеть «непрезентабельно».

«Наши сотрудники не хотят ежедневно приводить прическу и внешний вид [восковой фигуры Владимира Путина] в порядок», — объяснил директор музея Ива Дельоммо.

Дельоммо подчеркнул, что это первый в истории Гревена случай, когда восковую статую снимают из-за «происходящих в настоящее время исторических событий». Тогда же Дельоммо отмечал, что вместо фигуры Путина в музее «занять свое место среди великих людей истории и сегодняшнего дня» может скульптура президента Украины Владимира Зеленского.

Восковую фигуру Путина отнесли на склад «до дальнейшего уведомления», пишет Reuters. Представитель музея сказал, что пока неясно, при каких обстоятельствах фигура российского главы может вернуться в музей.

Восковой Трамп в Техасе

В 2021 году музей восковых фигур Луи Тюссо в Техасе убрал на склад скульптуру бывшего президента США Дональда Трампа. The Guardian писал, что посетители били и царапали экспонат.

«У нас всегда были проблемы с президентской секцией, потому что независимо от того, какой это был президент — [Джордж] Буш, [Барак] Обама или [Дональд] Трамп, — их всех избивали. Обаме шесть раз отрывали уши, а затем разбили нос Бушу», — объяснил Клэй Стюарт, менеджер компании Ripley Entertainment, которой принадлежит музей. Тогда представители музея заявили, что вернут экспонат на выставку после его реставрации.

Помимо техасского Луи Тюссо, восковую фигуру Дональда Трампа убирали и из основной экспозиции парижского музея Гревен — на его место поставили скульптуру Джо Байдена. Тогда директор музея Дельоммо отметил, что фигура Трампа была одной из самых дорогостоящих. «Особо дорогим оказался нос Трампа. Не знаю почему, но многие посетители любили фотографироваться у статуи Трампа, вставив ему при этом два пальца в ноздри. В результате эту часть носа нам ему пришлось неоднократно ремонтировать», — объяснял он.

Тогда же СМИ писали, что директор парижского музея получает множество запросов о покупке фигуры Трампа, снятой с экспозиции. «Я посчитал весьма странным такое желание купить статую. Но эти люди даже раздобыли мой домашний телефон, в том числе один весьма назойливый англичанин», — заявил он.

Скульптуры принца Гарри и Меган Маркл

В январе 2020 года восковые фигуры принца Гарри и Меган Маркл убрали из экспозиции королевской семьи в лондонском музее мадам Тюссо. Это произошло после того, как чета отказалась от статуса высокопоставленных членов королевской семьи.

«Как две наши самые популярные и всеми любимые фигуры, они, конечно, останутся важной частью лондонского музея Мадам Тюссо, и мы будем следить за тем, что ждет их в следующей главе», — заявили тогда представители музея.

Восковая фигура Канье Уэста

В 2022 году музей мадам Тюссо убрал еще одну восковую фигуру — на этот раз скандально известного рэпера Канье Уэста. Причиной, как и в случае с предыдущими скульптурами, стали жалобы посетителей.

«Мы прислушиваемся к мнению наших гостей и общественности о том, какие восковые фигуры они хотели бы видеть в экспозиции», — подчеркнули представители музея.

В октябре 2022 года во время показа своего бренда Yeezy на Парижской неделе моды Канье Уэст представил лонгслив с надписью White Lives Matter («Жизни белых важны»). Масла в огонь подлили его посты о рэпере Шоне Комбсе, которые были расценены как антисемитские. Уэста раскритиковали в соцсетях, а бренды начали отказываться от сотрудничества с ним. В частности, контракт с музыкантом разорвали Gucci, Gap, Balenciaga, Adidas.