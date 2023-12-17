Французский актер Жерар Депардье передал свой орден Почетного легиона министру культуры Франции Риме Абдул Малак, сообщили его адвокаты. Так он отреагировал на заявление главы Минкульта о начале дисциплинарной процедуры, по итогам которой его могут лишить почетного звания.

Адвокаты актера подчеркнули, что Депардье принял решение отказаться от ордена добровольно, но в самом подходе со стороны министра культуры просматривается «дополнительный удар по и без того умирающей презумпции невиновности».

Кроме того, 17 декабря власти бельгийской коммуны Эстампюи в Бельгии объявили, что лишают Депардье звания почетного гражданина, присвоенного ему в 2013 году. Стрейшины и мэр коммуны пояснили, что высказывания актера о женщинах «противоречат ценностям», которых придерживается коммуна.

Бельгийские СМИ пишут, что сейчас Депардье находится в Бельгии — в западном регионе Турне неподалеку от границы с Францией. «Для меня он такой же гражданин, как и другие, ни больше, ни меньше», — прокомментировал это мэр Турне Поль-Оливье Делануа.

Актер приобрел недвижимость в приграничной деревне Нешен в конце 2012 года, после чего пресса упрекала его в стремлении «сбежать» от французской налоговой системы. В той же деревне, которая находится в коммуне Эстампюи, к тому моменту обосновались еще несколько состоятельных французов. «Я гражданин мира… Поселился в этой деревне прежде всего из-за ее спокойствия», — объяснял тогда Депардье.

16 декабря министр культуры Франции анонсировала заседание Совета ордена Почетного легиона, участники которого проголосуют за исключение актера в связи с его недостойным поведением.

Вопрос об этом встал после выхода документального фильма «Дополнительное расследование», в который вошли ранее не известные широкой публике кадры, снятые в поездке Депардье по Северной Корее в 2018 году. Перед камерой он позволял себе сексистские высказывания, говорил непристойности в адрес юной наездницы, а также имитировал половой акт с помощью звуков и жестов в присутствии женщин.

Кроме того, в фильм вошли материалы, связанные с обвинениями в сексуальном насилии, которые против Депардье выдвинули несколько актрис. Одна из них в день выхода «Дополнительного расследования» на экраны покончила с собой.

Орден Почетного легиона был вручен Жерару Депардье в 1996 году президентом Франции Жаком Шираком. Церемония состоялась в Елисейском дворце. Уже в 1998 году ставился вопрос о том, чтобы исключить актера из ордена, поскольку тот был осужден за вождение мотоцикла в нетрезвом виде.

Глава французского Минкульта заявила, что ей «было противно» смотреть фильм из-за «вызывающего отвращение» поведения Депардье, и назвала действия актера «позором Франции». При этом Рима Абдул Малик подчеркнула, что он по-прежнему является «памятником мирового кинематографа», и нынешний скандал не должен привести к «отмене» фильмов с его участием.

Право продолжать работу с Депардье или отказаться его снимать министр оставила за конкретными режиссерами, предположив, что у актера сейчас не слишком много предложений о ролях. «Во Франции полная свобода творчества», — подчеркнула она.