Французская прокуратура отклонила жалобу актрисы Элен Даррас на ее коллегу Жерара Депардье, которого она обвиняла в сексуальных домогательствах на съемках фильма «Дискотека» в 2007 году. В заявлении, которое приводит Variety, говорится, что по заявлению, поданному 10 сентября 2023 года, истек срок давности.

Представитель прокуратуры отметил, что Даррас решила подать свою жалобу после того, как в 2018 году была допрошена в качестве свидетельницы в рамках расследования по иску другой актрисы — Шарлотты Арну, в изнасиловании которой Депардье обвинили в 2020 году.

Даррас стала одной из 13 женщин, обвинивших Депардье в сексуальных домогательствах и упоминаемых в журналистском расследоовании, которое было опубликовано в Mediapart в апреле 2023 года. Как ранее сообщала France 24, актриса утверждала, что на съемках «Дискотеки» Депардье водил руками по ее бедрам и ягодицам, а также предлагал пойти с ним в его гримерку.

О «нападении» Депардье сообщила также испанская журналистка Рут Баса. У себя на родине она подала заявление о том, что в 1995 году актер приставал к ней во время интервью в Париже. По французскому законодательству срок давности по этой жалобе уже истек — он составляет 20 лет.

В прокуратуре добавили, что, кроме Арну, «по сей день нет других женщин, чьи показания в рамках этого расследования дали бы судье новые данные». Несмотря на обилие обвинений в свой адрес, Депардье не был осужден ни по одному из них и продолжает отрицать свою вину в каких-либо правонарушениях, связанных с женщинами.

О заявлении Элен Даррас впервые стало известно из сенсационного документального фильма Complement d’Enquete, который 7 декабря показала французская общественная телекомпания France 2. В него вошли необработанные кадры съемки, которая велась во время визита Депардье в Северную Корею в 2008 году.

Судя по ним, актер вел себя непристойно, в общении с женщинами делая неприличные жесты и издавая звуки, имитирующие половой акт. Особое возмущение вызвал его комментарий по поводу наездницы подросткового возраста: Депардье предположил, что она получает сексуальное удовольствие, сидя в седле.

После выхода фильма министр культуры Франции Рима Абдул-Малак выступила с резкой критикой в адрес актера, назвав его поведение позорным. При этом она подчеркивала, что из-за этого не следует «отменять» творческое наследие актера, ставшее неотъемлемой частью национальной культуры. Глава Минкульта сообщила, что будет рассмотрен вопрос о лишении Депардье ордена Почетного легиона. Через несколько дней актер сам вернул этот орден. Парижский музей Гревен после многочисленных жалоб посетителей убрал из экспозиции восковую фигуру Депардье.

Вскоре после этого президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Абдул-Малак преждевременно сделала выводы и слишком поспешно выступила с обвинениями. Он признался, что сам является давним поклонником Депардье. За актера также вступились почти полсотни его коллег, включая звезду французского кинематографа Пьера Ришара, сыгравшего с Депардье в нескольких известных фильмах.