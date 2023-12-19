Еще одна женщина — испанская журналистка Рут Баса — обвинила французского актера Жерара Депардье в сексуальном насилии, пишет газета La Vanguardia. По ее словам, инцидент произошел в 1995 году — тогда предполагаемой жертве было 23 года.

Журналистка утверждает, что она подверглась насилию со стороны актера во время того, как брала у него интервью для журнала Cinemanía. В своей жалобе, которую Баса подала в национальную полицию Испании, она указала, что Депардье якобы целовал ее в лицо и шею, а также «прикасался к ней под одеждой».

La Vanguardia пишет, что испанская полиция квалифицировала произошедшее как изнасилование, теперь она должна связаться с властями Франции.

Это уже не первое обвинение Депардье в изнасиловании. Сейчас актер находится в центре скандала из-за документальных фильмов «Депардье: падение огра» и «Дополнительное расследование». Во второй ленте показаны ранее неизвестные кадры, снятые во время поездки актера по Северной Корее в 2018 году. Перед камерой он отпускал сексистские фразы, а также имитировал губами и жестами процесс полового акта в присутствии женщин.

В день выхода «Дополнительного расследования» в эфир 60-летняя актриса Эммануэль Дебевер совершила попытку самоубийства. Ранее она говорила о том, что на съемках фильма в 1982 году Депардье «засунул свою большую лапу ей под юбку», когда она отдыхала в вагончике между сценами. Женщину реанимировали, но через несколько дней она скончалась в больнице.

Также одновременно с выходом в телеэфир документального фильма жалобу на актера подала актриса Элен Даррас. Она утверждает, что Депардье домогался ее на съемочной площадке в 2007 году. Сам актер эти обвинения отвергает.