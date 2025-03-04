Жительницу Владикавказа, работавшую представителем банка в автосалоне, заподозрили в хищении более 200 млн рублей под предлогом погашения кредитов. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее данным, женщина убеждала покупателей, что выгоднее приобрести автомобиль в кредит, а затем досрочно его закрыть. Клиенты передавали ей крупные суммы наличными для полного погашения займа, однако подозреваемая забирала деньги себе.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение подозреваемой и задержали ее», — написала Волк.

По предварительной информации, от действий аферистки пострадали более 200 человек, а общая сумма причиненного ущерба превысила 200 млн рублей. Полиция возбудила более 50 уголовных дел по статье о мошенничестве (ч. 4 статьи 159 УК РФ). Фигурантка заключена под стражу.