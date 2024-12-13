В отношении министра здравоохранения региона Валерия Янина заведено уголовное дело, его обвиняют в присвоении (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по Владимирской области.

По данным следствия, в период с 2021 года обвиняемый, будучи главврачом Александровской районной больницы, необоснованно начислял подчиненным повышенные выплаты, часть из которых они по его указанию систематически передавали ему.

«После назначения на должность министра здравоохранения Владимирской области в ноябре 2023 года он продолжил данную противоправную деятельность. При получении очередной суммы 11 декабря 2024 года он был задержан с поличным сотрудниками УФСБ. По предварительной оценке, мужчина таким образом получил более 400 тысяч рублей», — уточнили в СК.

Сейчас мужчина задержан, решается вопрос о мере пресечения.

В медучреждении и по месту работы обвиняемого проведены обыски. Следователями осматривается изъятая документация, проводятся допросы свидетелей.