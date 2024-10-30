Во Владимирской области задержаны подозреваемые в кражах средств с банковских карт участников военной операции, сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, ущерб превысил 11 млн руб.

«Предварительно установлено, что потерпевшими в результате преступлений стали граждане, которые подписывали контракты с Министерством обороны Российской Федерации о прохождении службы в зоне проведения специальной военной операции выплаты», — сказано в сообщении Волк.

Представитель МВД пояснила, что сотрудники пункта отбора, оформлявшие документы, присваивали сим-карту, которую должны были выдать гражданину вместе с привязанной к ее номеру банковской зарплатной картой.

«Таким образом, они получали возможность дистанционно управлять счетами военнослужащих и похищать начисляемые им выплаты», — сказано в сообщении Волк.

По ее словам, сейчас задокументировано пять эпизодов с общим ущербом более 11 млн рублей, возбуждено пять уголовных дел по ст. 158 УК РФ («Кража»).

«В ходе мероприятий, проведенных при силовой поддержке сотрудников Росгвардии, у задержанных обнаружены и изъяты денежные средства, мобильные телефоны, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — отметила представитель ведомства.

Подозреваемые заключены под стражу, сотрудники полиции продолжают работу по установлению всех эпизодов и соучастников.

В Приморье в начале сентября полицейские задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в вымогательстве средств у бывшего участника военной операции. По словам Волк, в лесу был найден мужчина в бессознательном состоянии, который ранее опубликовал видеоролик с рассказом о вымогательстве средств у военнослужащих.