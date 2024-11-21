Микроавтобус Toyota Hiace по неустановленной причине упал с косогора на Орлиной сопке в центре Владивостока, сообщает прокуратура Приморского края.

«Преодолев порядка 12 метров, автомобиль упал, повредив припаркованные автомобили», — сказано в сообщении ведомства.

В результате ДТП погиб пассажир микроавтобуса, водитель госпитализирован.

Прокуратура Ленинского района Владивостока поставила на контроль установление обстоятельств ДТП, результаты доследственной проверки поставлены в ведомстве на контроль.

VL.ru пишет, что в машине было двое мужчин, отец и сын.

«Из разговора строителей с полицейскими следует, что микроавтобус был припаркован, а потом покатился. Возможно, его забыли поставить на ручник», — сказано в сообщении издания.

В самом микроавтобусе лежали бухты кабеля, отмечает VL.ru.