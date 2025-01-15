37-летний мужчина угнал автомобиль Range Rover во Владивостоке и пытался въехать на нем в Спасо-Преображенский кафедральный собор на центральной площади. В результате инцидента никто не пострадал, отмечает «Коммерсантъ».

На видеозаписях, размещенных в Сети, видно, что Range Rover въехал на крыльцо православного собора, а когда к джипу подошел сотрудник полиции, угонщик таранил машину ДПС и попытался скрыться. Во время погони Range Rover задел пассажирский автобус и снес несколько шлагбаумов. Мужчина был задержан на улице Светланской.

В прокуратуре Приморья сообщили, что автомобиль угнал житель Хабаровска.

«По инициативе прокуратуры в отделе полиции организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в сообщении ведомства.

По данным СМИ, угонщик — бывший сотрудник Следственного комитета, у которого начались проблемы с психическим здоровьем из-за увольнения.