Более 4 300 человек пострадали, 26 погибли в ходе предновогоднего празднества Чахаршанбе-Сури в Иране, сообщает Mehr.

Ранее агентство Tasnim со ссылкой на главу иранской службы скорой помощи Джафара Миадфара писало о 13 погибших и 839 пострадавших.

«Традиционный фестиваль может быть и опасным. Ежегодно власти запускают кампании по информированию общественности об опасности фейерверков», — говорится в сообщении Mehr.

ТАСС со ссылкой на руководителя иранской экстренной службы писал, что в период праздников около 1,4 тыс. станций скорой помощи переведены в режим повышенной готовности. По данным агентства, только Тегеране за сутки поступило 1,8 тыс. звонков о пожарной опасности, погибли два жителя столицы.

В 2023 году во время праздника огня пострадали более 700 человек, погибли как минимум 17. В основном граждане получают ожоги из-за прыжков через костер и ненадлежащего использования пиротехники.

Празднику Чахаршанбе-Сури уже более 2,5 тыс. лет, им знаменуется приход весны. Традиционно иранцы разводят костры и прыгают через огонь, сейчас также используются пиротехника — фейерверки и петарды.