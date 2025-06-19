В Краснодаре в ночь на 19 июня сгорели четыре автомобиля. Сперва горящая «Лада» въехала в фургон «Газель», затем огонь перекинулся на другую «Газель» и автомобиль Ford.

Инцидент произошел на парковке дома 3/1 по улице Евгении Жигуленко в микрорайоне Петра Метальникова. Как пишут «Кубанские новости», у 25-летнего жителя Дагестана на ходу вспыхнула его «Лада». Издание 93.ru уточняет, что сперва загорелись колеса, затем пламя перекинулось на бензобак. Водитель выпрыгнул из салона, но горящая машина подожгла фургон «Газель», затем вспыхнули и другие машины.

Управление МЧС России по Краснодарскому краю сообщило, что сообщение о пожаре поступило в 1:12 по местному времени. На опубликованных в соцсетях записях видны и слышны взрывы полыхающих авто. Судя по видео, у одной из «Газелей» полностью сгорел тент. До приезда пожарных местные жители пытались сами потушить огонь, сообщает «Блокнот Краснодар». Водителя «Лады» госпитализировали с ожогами.

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Сотрудники МЧС локализовали горение в 1:28, а в 1.56 полностью потушили пожар. На место выезжали восемь человек и две единицы техники, отчиталась пресс-служба кубанского МЧС. Причина случившегося пока неизвестна, полиция проводит проверку.